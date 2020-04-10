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«Важно руководствоваться заботой о людях»: в РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях распространения коронавируса

10 апреля 2020, 18:30  •  112 • В России
В этом году Пасха пройдёт в особых условиях из-за распространения инфекции COVID-19, однако это не омрачит радость праздника. Так считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда. В беседе с RT он призвал москвичей проявить заботу о ближних и молиться дома. Кроме того, Легойда ответил на вопрос, можно ли будет освятить куличи в церкви, прокомментировал онлайн-формат богослужений и рассказал, как проводятся таинства на дому.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

— Как Русская православная церковь будет праздновать Пасху в этом году? На время праздника призыв патриарха Кирилла молиться дома останется в силе?

— Празднование Пасхи в разных регионах будет зависеть от конкретной эпидемиологической ситуации и тех ограничений, которые введены властями. Важно руководствоваться заботой о людях.

В Москве и области сейчас больше всего пациентов, заболевших коронавирусом, к тому же высокая плотность населения, поэтому ещё в конце марта патриарх обратился в своей воскресной проповеди к верующим с благословением молиться дома. Кроме того, в столице уже есть и заболевшие священники, поэтому церковь ещё раз обращается к собратьям с просьбой проявить заботу о своих ближних и оставаться дома. Я напомню, что все патриаршие богослужения сейчас можно посмотреть на телеканалах «Спас» и «Союз».

В этом году Пасха проходит в совершенно особых условиях, которые для всех нас являются большим испытанием, но даже они не омрачат радость этого  праздника.

— Что делать тем, кто хочет по традиции освятить на Пасху куличи в церкви?

— Повторю, что этот вопрос стоит решать, исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми. При этом любой человек может самостоятельно освятить куличи и пасхи дома, используя для этого крещенскую воду.

— Онлайн-трансляций богослужений показывают высокие рейтинги просмотров в сети. Например, трансляция патриаршего богослужения в Елоховском соборе в одних только «Одноклассниках» собрала около 200 тыс. человек. Церковь планирует использовать онлайн-формат и после того, как эпидемия закончится?

— Трансляции богослужений на самом деле не являются новацией, федеральные каналы давно уже транслируют пасхальные и рождественские богослужения. Конечно, сегодня трансляции поддерживают многих верующих, у людей появляется возможность хотя бы виртуально «побывать» в своём храме.

Но такие форматы никогда не были и не могут стать постоянной заменой реальных богослужений. Прихожане ждут, когда вновь смогут помолиться в храме оффлайн. Я думаю, что в будущем трансляция богослужений будет актуальна для тех людей, которые по причине болезни или сильно преклонного возраста не могут прийти в храм.

— Как сейчас священники общаются со своей паствой?

— Общение происходит разными способами, формат зависит от самого священника и от паствы. Например, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон проводит для всех желающих онлайн-встречу «Чай с владыкой Пантелеимоном», чтобы помочь людям скрасить период самоизоляции. Во время трансляции зрители могут задавать владыке вопросы. Это онлайн-мероприятие пользуется популярностью — к нему присоединились около 1,5 тыс. пользователей.

— Продолжают ли священники, несмотря на растущие показатели заразившихся коронавирусом, совершать таинства на дому (исповедовать, причащать)?

— Безусловно, это продолжается, но зависит от конкретной ситуации. Если это люди, больные коронавирусом, то причащение возможно при соблюдении особых условий, по поводу чего вышла особая инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции, в которой, в частности, прописаны меры относительно проведения Причащения Святых Христовых Таин.

— Сейчас люди не могут лично посещать храмы и оставлять пожертвования. Продолжают ли прихожане поддерживать Церковь рублём в этих новых условиях?

— Испокон веков служащий у алтаря питается от алтаря, то есть священник живёт за счёт пожертвований прихожан. Сегодня во многих храмах уже появилась инициатива «снизу» — когда люди переводят священнику пожертвования на карту, поддерживая священнические семьи. Естественно, за материальным положением своих клириков обязана следить и епархия, помогая в первую очередь тем, кто оказался в особо тяжёлых условиях.

— Как вы считаете, почему такие серьёзные испытания для людей выпали именно на время подготовки к главному христианскому празднику?

— Самое главное — это то, какие уроки мы вынесем из нынешней ситуации. Я об этом многократно говорил и хочу сказать ещё раз: мне кажется, это испытание неслучайно происходит во время Великого поста. Помимо прочего, оно может помочь нам научиться ценить то, что у нас было и к чему мы привыкли — возможность свободно посещать храмы в любое время, участвовать в богослужениях и постоянно принимать причастие. Надеюсь, именно этому мы и научимся.   

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