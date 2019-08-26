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«Важно предупредить ребёнка»: в Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете

26 августа 2019, 18:09  •  37 • В России
Проблема травли подростков в интернете становится всё более актуальной. Об этом заявили в Роскачестве. Как отмечают в организации, жертвами кибербуллинга становятся около 70% российских школьников. Чтобы справиться с преследованием в сети, родителям советуют установить доверительные отношения с детьми и научить их правилам поведения в интернете. Как отмечают эксперты, травля может выходить за пределы виртуального пространства. При этом решать проблему необходимо в том числе на уровне школы, подчёркивают специалисты.
 
© Getty Images
 

В Роскачестве рассказали, как помочь школьникам справиться с травлей в сети. По данным ведомства, с каждым годом эта проблема становится всё актуальнее, поскольку растёт число детей, постоянно проводящих время в интернете.

«Согласно статистике, более 56% детей подросткового возраста постоянно находятся в сети, и с каждым годом эта цифра только растёт. По показателю интернет-вовлечённости Россия уверенно обгоняет Европу и США», — сообщает Роскачество.

Дети обычно воспринимают интернет как безопасное пространство, но это совсем не так, отмечают в ведомстве. В сети школьники часто становятся объектами кибербуллинга.

Уточняется: кибербуллингом называется «всё, что представляет собой целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый кому-то с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов и других электронных устройств».

В Роскачестве отмечают, что кибербуллинг уже «стал рутиной для современных российских школьников».

«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.  

Последствиями такого преследования могут стать как негативные эмоции у детей, такие как тревога, страх или стыд, так и суицидальные мысли или даже совершение самоубийства, заметили в Роскачестве.

Кибербуллинг принимает разные формы. Роскачество отмечает, что существует немало разновидностей интернет-травли.

Так, специалисты выделяют хейтинг (необоснованная и беспочвенная критика человека), киберсталкинг (преследование человека и членов его семьи с помощью гаджетов, сопровождающееся угрозами) и троллинг (публикация в интернет-пространстве агрессивно-окрашенной информации с целью высмеять жертву).

Кроме того, эксперты описывают такие типы травли, как грифинг (преследование в онлайн-играх) и секстинг (рассылка материалов с обнажёнными людьми с целью шантажа или мести).

  • globallookpress.com
  • © Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com

Как отмечают в Роскачестве, необходимо разъяснить ребёнку, какую информацию и какие фотографии не стоит размещать в интернете, а также помочь ему выставить максимальные настройки приватности в аккаунтах соцсетей, где он зарегистрирован. Также ребёнок должен понимать, что необходимо немедленно прекратить общение с человеком, который пытается шантажировать его или ему угрожать.

Кроме того, в Роскачестве советуют попробовать договориться с обидчиками, пригрозив обращением в полицию в случае продолжения травли. Эффективным способом будет и жалоба администрации той интернет-платформы, на которой происходит преследование. В крайнем случае стоит подать жалобу на оскорбительные материалы в суд или в Роскомнадзор.

Также организация советует чаще менять пароли, чтобы избежать взлома аккаунта и кражи персональных данных.

Системная работа по борьбе с кибербуллингом должна вестись и на уровне школы, полагает глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«Я считаю, что в школе, на классных часах должны быть обсуждения, что такое травля в школе, насколько это плохо, как ребята страдают от этого. Школа должна вести и воспитательную работу тоже, и буллинг должен быть одним из основных вопросов. Ещё важный момент — если учитель видит, что какого-то ребёнка травят, он должен принимать меры», — отметила эксперт в беседе с RT.

При этом родители должны говорить с детьми и о травле в реальной жизни, поскольку эта проблема даже более важна, чем кибербуллинг, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Нужно говорить не только о кибербуллинге, но и о буллинге вообще. Потому что если ребёнок может выйти из соцсети, выключить компьютер или телефон и так избавиться от кибербуллинга, то от буллинга в реальной жизни избавиться не так просто. Особенно если ребёнка преследуют в школе или во дворе. Здесь важна системная работа с ребёнком», — пояснила она RT.

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