«Важно не поощрять спекуляции»: что известно о нападении с ножом на пассажиров автобуса в Германии

От восьми до 14 человек пострадали, по разным данным, в результате нападения мужчины на севере Германии. По сообщению властей, 34-летний местный житель иранского происхождения набросился с ножом на пассажиров переполненного автобуса в городе Любек. Полиция пока не связывает инцидент с терроризмом, но не исключает этой версии. Кроме того, отмечается, что данных о принадлежности злоумышленника какому-либо радикальному течению нет.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на пассажиров рейсового автобуса на севере Германии. По данным полицейского ситуационного центра, три человека получили ранения средней степени тяжести и ещё пятеро — лёгкие повреждения. Такие данные привела представитель агентства DPA. При этом местное издание Lübecker Nachrichten сообщало о двух тяжелораненых и 12 легкораненых.

Из полицейского отчёта следует, что около 13:47 по местному времени (14:47 мск) в пятницу, 20 июля, неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в районе Кюкнитц города Любек. Отмечается, что точное число пострадавших пока не удалось установить.

«Причины этого инцидента до сих пор неясны, и в настоящее время ведётся расследование. Автобус был переполнен. Многие пассажиры и свидетели покинули место преступления до того, как полиция смогла зафиксировать их личные данные», — говорится в сообщении.

Es hat in #lübeck#kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter. — Polizei SH (@SH_Polizei) 20 июля 2018 г.

«Инцидент произошёл в рейсовом автобусе в Любеке. Были ранены люди. Никто не погиб. Преступник был задержан и находится под арестом. Мы остаёмся на месте происшествия и продолжим информировать вас», — сообщили в официальном Twitter-аккаунте полиции Любека.

Местные СМИ также сообщали, что перед совершением нападения злоумышленник сбросил на пол свой рюкзак, который начал дымиться, после чего достал кухонный нож и атаковал пассажиров автобуса. Также поступала информация, что нападавший был вооружён пистолетом, но эти данные пока не подтвердились.

Отмечается, что, заметив переполох, водитель автобуса немедленно остановился и открыл двери, после чего люди начали покидать его. Прибывшим на место происшествия полицейским удалось задержать преступника. Сообщается, что им помогли пассажиры автобуса.

На месте инцидента работают специалисты взрывотехники, которые обследуют рюкзак злоумышленника на предмет наличия там взрывчатки или других опасных веществ.

В полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подчеркнули, что на данный момент правоохранительные органы не разглашают личность нападавшего в интересах следствия.

«Для нас важно обнародовать только достоверные данные, чтобы не поощрять спекуляции и не мешать расследованию», — отметили в полиции.

По словам прокурора Любека Уллы Хингст, 34-летний подозреваемый является гражданином Германии, однако он родился не в ФРГ.

Она добавила, что пока у правоохранительных органов «нет никаких доказательств его политической радикализации в какой-либо форме».

Вместе с тем ряд немецких СМИ сообщили, что нападавший является уроженцем Ирана.

Министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Ханс-Йоахим Гроте прибыл на место инцидента, где заявил, что до окончания расследования нельзя исключать никаких версий, в том числе возможную террористическую подоплёку нападения.

Позднее он подтвердил Bild, что нападавший является гражданином Германии иранского происхождения, а также уточнил, что в ходе нападения пострадали девять человек, шесть из которых получили ножевые ранения.

Позднее в полиции сообщили, что подозреваемый является местным жителем.

Die Identität des Täters ist geklärt: Ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in #Lübeck. Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung des Mannes + derzeit auch keinerlei Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund vor. #Kücknitz — Polizei SH (@SH_Polizei) 20 июля 2018 г.

«Личность преступника уточнена: 34-летний гражданин Германии, проживающий в Любеке. В настоящее время нет никаких доказательств политической радикализации человека. К тому же, в настоящее время нет никаких признаков террористической подоплёки», — сообщили в полиции.

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Инцидент в Любеке стал очередным эпизодом в серии нападений с использованием ножей в Германии и Австрии. Так, в начале июня злоумышленник начал размахивать ножом в самой большой евангелической церкви Германии (Берлинском кафедральном соборе), после чего по нему открыл огонь сотрудник полиции. Нарушитель оказался 53-летним австрийцем. Его задержала полиция.

За несколько дней до этого сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 24-летнего беженца из Эритреи, имевшего вид на жительство в Германии, который напал с ножом на пассажира поезда на севере страны и на пытавшихся задержать его полицейских.

В середине апреля 19-летний мигрант из Афганистана напал на посетителей пекарни в городке Фульда и был застрелен прибывшими на место инцидента полицейскими.

В связи с целой серией нападений ещё в апреле профсоюз полицейских ФРГ призвал ужесточить национальное законодательство за совершение преступлений с использованием ножей. В профсоюзе выступили с инициативой переквалифицировать трактовку нападений с нанесением ножевых ранений с «телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах» на «попытку убийства».

Согласно данным из материалов территориальных подразделений полиции, рост числа криминальных инцидентов с применением ножей в драках за девять лет составил 1200% (с 300 в 2007 году до 4000 в 2016-м).