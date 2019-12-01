«Важно, кого он поддержит»: какую роль сыграет Моралес в президентских выборах в Боливии

Новые президентские выборы в Боливии пройдут в середине марта 2020 года. Пока кандидаты на высший пост ещё не определились, но уже известно, что партия свергнутого президента Эво Моралеса «Движение к социализму» примет участие в выборах. Сам экс-лидер по недавно принятому закону не имеет права баллотироваться. Эксперты считают, что сторонники Моралеса имеют хорошие шансы на победу, поскольку его идеи по-прежнему пользуются популярностью в стране. При этом бывший глава государства, находящийся сейчас в Мексике, скорее всего, не будет активно участвовать в избирательной кампании, полагают аналитики.

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Боливии состоятся в середине марта 2020 года. Об этом сообщил Херхес Хустиниан — глава администрации временно исполняющей обязанности президента страны Жанин Аньес.

«По моим подсчётам, первый тур выборов состоится в середине марта, что хорошо для страны, которая хочет наконец высказать своё мнение, решить, кто станет следующим президентом», — сказал он в интервью изданию Dia.

Жанин Аньес подписала закон о всеобщих (парламентских и президентских) выборах 24 ноября. Дата их проведения, в соответствии со 169-й статьёй Конституции Боливии, должна быть назначена в 90-дневный срок с момента вступления в должность временно исполняющего обязанности президента страны. Аньес была провозглашена главой государства 13 ноября.

По словам Хустиниана, избирательная кампания по выборам конгресса (парламента страны) и президента начнётся «примерно с 23 декабря».

Самая главная интрига предстоящих выборов — это то, какой результат на них покажут сторонники Эво Моралеса. Его партии «Движение к социализму» (Movimiento al Socialismo, сокращённо MAS) не запрещено участвовать в избирательной кампании и выставлять своих кандидатов, в том числе в президенты. Наиболее вероятным претендентом на пост главы государства от левых эксперты называют соратника Моралеса, вице-президента федерации производителей коки 30-летнего Андронико Родригеса.

В интервью агентству Sputnik он допустил, что примет участие в президентских выборах, оговорившись при этом, что MAS ещё официально не определилась с кандидатом.

«Если меня поддержат головные организации «Движения к социализму» на национальном уровне и президент Эво (Моралес. — RT), то другого пути не будет», — сказал Родригес.

По его словам, партия определится со своим кандидатом в ближайшие 5—8 дней.

Напомним, что на президентских выборах в октябре Моралес набрал около 45% голосов, заняв первое место, чего по боливийским законам достаточно для победы. Однако его соперник, Карлос Меса, поражения не признал, его сторонники начали акции протеста, которые привели к смене власти. В настоящий момент Моралес находится в эмиграции в Мексике, где ему предоставили политическое убежище.

Успокоение страны

Социологические опросы на тему популярности того или иного кандидата в Боливии сейчас не публикуются. Однако эксперты уверены, что высокий рейтинг MAS вовсе не растеряла. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин в комментарии RT обращает внимание на то, что идеи Моралеса по-прежнему популярны.

Андронико Родригес

Reuters

© Danilo Balderrama

В первую очередь его поддерживают индейцы, которые составляют более половины населения страны и большинство среди протестующих сторонников свергнутого главы государства, говорит он.

Эксперты считают важным фактором то, что новые власти Боливии приняли закон, не позволяющий Моралесу вновь баллотироваться в президенты (поскольку он занимал этот пост два срока подряд), однако не лишили MAS возможности принять участие в новых выборах. Именно это позволит покончить с периодом нестабильности в стране, полагают аналитики.

«Если кандидаты от MAS будут допущены до выборов, это само по себе должно успокоить ситуацию. Политических условий для эскалации нет. То, что названа ориентировочная дата выборов, — это, конечно, дополнительный стабилизирующий фактор. С самого начала кризиса камнем преткновения были выборы. Если они состоятся и их условия примут все политические силы, это будет способствовать успокоению страны», — сказала RT старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Татьяна Воротникова.

В свою очередь, профессор МГИМО Владимир Сударев в беседе с RT подчеркнул, что новые власти не сразу поняли, что нужно сделать для стабилизации обстановки.

«Когда Моралес уехал в Мексику, Боливия была на грани гражданской войны. Аньес допустила серьёзную ошибку — заявила, что полиция имеет право открывать огонь на поражение при подавлении волнений. Это могло взорвать обстановку. Было уже более 20 погибших. Однако сейчас власти опомнились, запретили полиции стрелять и вообще как-то стараются успокоить и мировую общественность, и людей внутри страны. Они хотят показать, что в стране идёт нормальный легитимный процесс смены власти», — отметил эксперт.

Шансы на победу

Предстоящие президентские выборы будут своеобразным продолжением выборов октябрьских, считают эксперты, так как избиратели опять будут фактически голосовать не за какие-либо фамилии в избирательном списке, а за или против Моралеса и его курса.

Эво Моралес в Мексике

Reuters

© Luis Cortes

«Косвенно Моралес продолжает так или иначе играть роль в боливийской политике. Важно, кого он поддержит», — говорит Воротникова.

Тот же Родригес, отмечают эксперты, является известным профсоюзным лидером. Его профсоюз пользуется большим влиянием в сельских районах и сыграл ключевую роль в протестах против новых властей. Родригес позиционирует себя как человека Моралеса и явно намерен воспользоваться его авторитетом в своей избирательной кампании, полагают аналитики.

«Я видел, что некоторые международные СМИ часто называют меня (лидером MAS и кандидатом в президенты. — RT), но многое будет зависеть от одобрения самого президента Эво Моралеса, который также является лидером партии на национальном уровне», — отметил Родригес в интервью Sputnik.

Вместе с тем эксперты считают, что Моралес на время этих выборов постарается уйти в тень: свою поддержку тому или иному кандидату обозначит, но слишком активно участвовать в избирательной кампании не станет. Кроме того, вряд ли он попытается приехать в Боливию.

«Я думаю, что Эво Моралес может вернуться в боливийскую политику, но не в ближайшее время. Всё, конечно, будет зависеть от того, кто победит на выборах. Пока кандидаты не ясны, и непонятно, кто будет баллотироваться от правых сил. Если они выдвинут Карлоса Месу — это одна история. Если кандидатами станут правоконсервативные лидеры, у которых будут рейтинги, — это другой разворот», — говорит Воротникова.

Сударев предположил, что противники «Движения к социализму» будут опять группироваться вокруг Карлоса Месы — человека умеренно правых, почти левых взглядов и при этом достаточно раскрученного и популярного.

«Я думаю, у него неплохие шансы на победу», — полагает эксперт.

Таким образом, не исключено, что в марте за высший пост поборются Родригес и Меса.

При этом аналитики единодушно исключают вариант, при котором в Боливии до весны или после неё произойдёт силовой захват власти.

«До выборов Жанин Аньес, скорее всего, останется у власти. Какой-либо переворот, военный или при участии улиц, маловероятен. Силовые структуры находятся под её контролем», — заключает Воротникова.