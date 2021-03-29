Важно для России и суверенитета: Путин определил главную задачу выборов

За прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов. Это отметил президент России Владимир Путин, обращаясь к первому организационному заседанию Центральной избирательной комиссии России 2021-2026 годов, сообщила пресс-служба Кремля.

"Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - отметил, кроме прочего, глава государства.

Президент России выразил надежду, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят в итоге провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. По словам президента России, за прошедшие годы члены ЦИК задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов. Эти стандарты, кроме прочего, основаны на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых цифровых технологий.

Благодаря этому, отметил президент, открылись широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя.

В заключение Путин пожелал новому составу ЦИК плодотворной работы.

"На благо Отечества", - отметил глава государства.