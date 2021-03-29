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Важно для России и суверенитета: Путин определил главную задачу выборов
29 марта 2021, 12:55 • 125 • Политика
За прошедшие годы члены ЦИК России задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов. Это отметил президент России Владимир Путин, обращаясь к первому организационному заседанию Центральной избирательной комиссии России 2021-2026 годов, сообщила пресс-служба Кремля.
"Для страны, её развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России", - отметил, кроме прочего, глава государства.
Президент России выразил надежду, что профессионализм, твёрдая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят в итоге провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. По словам президента России, за прошедшие годы члены ЦИК задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов. Эти стандарты, кроме прочего, основаны на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и передовых цифровых технологий.
Благодаря этому, отметил президент, открылись широкие возможности для участия граждан в общественной и политической жизни страны, для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя.
В заключение Путин пожелал новому составу ЦИК плодотворной работы.
"На благо Отечества", - отметил глава государства.
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