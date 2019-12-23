«Важно для Крыма, юга России и всей нашей страны»: Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, проехав по нему на специальном пассажирском поезде из Керчи в Тамань. Компанию ему составили железнодорожники и строители, а также глава Минтранса Евгений Дитрих. Прибыв в Краснодарский край, глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта, который повлияет на экономику страны. Сегодня, 23 декабря, из Санкт-Петербурга отправился первый состав, который проследует через Крымский мост в Севастополь.

Президент России Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту, открыв тем самым пассажирское железнодорожное сообщение между полуостровом и континентом. Глава государства проследовал из Керчи в Тамань.

«Значительно мягче идёт, чем автомобильный», — сказал Путин, сравнивая две части моста через Керченский пролив.

Как пояснили президенту, такое ощущение складывается потому, что железнодорожные пути проложены по более пологой траектории, нежели автомагистраль, на которой есть перепады высот.

Президент пообщался в кабине с главой Минтранспорта Евгением Дитрихом, который отметил, что расчётная скорость движения по мосту достигает 120 км/ч. Затем российский лидер перешёл в вагон-ресторан. Здесь железнодорожники и строители рассказали ему о ходе возведения объекта. Они также отметили, что скорость движения товарных поездов, которые начнут движение по мосту летом 2020 года, составит до 80 км/ч. Кроме того, было отмечено, что строительство моста позволило молодым кадрам получить бесценный опыт, который они смогут применить при реализации других проектов.

Добравшись до Тамани, Путин обратился к собравшимся там строителям, поблагодарив их за качественную и быструю работу.

«У нас сегодня с вами приятное и очень важное событие. Оно важно для Крыма, Севастополя, всего юга России, да и для всей нашей страны, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как этот грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику», — заявил глава государства.

«Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет — без всякого преувеличения — практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — добавил президент.

Он также напомнил, что пассажирское движение между Санкт-Петербургом и Севастополем началось 145 лет назад.

«Мы не запускаем его сначала, а восстанавливаем это движение», — подчеркнул он.

«Подарок к Новому году»

В этот же день в 14:00 из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился состав №7/8 «Таврия». Поезд пересечёт Керченский пролив 25 декабря примерно в 2:10—2:40 по мск. Он должен прибыть в Севастополь в 09:25, время в пути составит 43 с половиной часа. Состав пройдёт 2471 км, сделав остановки на 20 станциях в девяти областях и трёх городах федерального значения, а также пересечёт 118 рек.

За отправлением поезда с Московского вокзала Санкт-Петербурга в режиме телемоста наблюдал президент РФ, а также представители мостоотрядов на Таманском полуострове.

«В добрый путь!» — сказал Путин перед отправкой состава.

24 декабря в Крым отправится первый поезд из Москвы, время в пути должно составить 33 часа. Состав отправится из столицы в 23:44 и прибудет в Симферополь 26 декабря в 08:50.

Первый именной состав «Таврия», который отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря

РИА Новости

© Алексей Даничев

Начальник ФКУ Упрдор «Тамань» — заказчика строительства — Кайрат Турсунбеков назвал запуск железнодорожной части Крымского моста в конце декабря «подарком к Новому году».

Продажа билетов на поезда, следующие по новому маршруту, началась в ноябре. Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», за первый месяц было продано более 50 тыс. билетов. В первые сутки покупали примерно три билета за каждую минуту. Минимальная стоимость проезда из Москвы составила 2966 рублей, из Петербурга — 3500 рублей.

Глава регионального Минтранса Сергей Карпов заявил, что к 1 июня 2020 года будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой России. Конечными пунктами назначения, кроме Симферополя и Севастополя, станут Евпатория и Феодосия. В курортный сезон 2020 года железнодорожным сообщением с Крымом могут воспользоваться около 3 млн пассажиров, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Карпова.

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Уникальная постройка

Крымский мост стал самым длинным в России и Европе: его протяжённость составляет 19 км. По нему проходят автомобильная и железная дороги. Команде из 15 тыс. инженеров со всей России удалось закончить строительство за рекордные четыре года. Работы длились с февраля 2016-го по декабрь 2019 года.

По данным центра «Крыминформ», строительство велось круглосуточно в две смены и не прекращалось ни на минуту даже в сложных метеоусловиях. Как отмечается, за время возведения метеостанции зафиксировали в Керченском проливе 10 тыс. часов шторма.

Генеральный директор компании «СГМ-Мост» Александр Островский рассказал, что сильный ветер в самом начале не позволял собрать даже базовые конструкции.

«Нам трижды пришлось собирать опалубку. Первый раз мы собрали опалубку и арматурный каркас, но налетевший шторм разбомбил их в пух и прах. Как мы ни защищались, ветер оказался сильнее нас», — пояснил он.

По его словам, морская операция по установке главных арок стала одним из уникальных этапов строительства. Рабочим нужно было собрать металлоконструкции на берегу, а затем подготовить специальные пирсы, которые бы выдержали вес арок — более 5 тыс. тонн.

Владимир Власов о роли инженеров «Мостотреста» в строительстве Крымского Моста

Заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, со своей стороны, отметил, что строительство Крымского моста стало ценным опытом для инженеров нескольких поколений.

«Тот коллектив, который тут сложился, — это сплав опытности и мастерства, молодости и седин. Это действительно коллектив с определённой преемственностью поколений, и мы считаем, что аксакалы (как мы их называем) свою работу выполнили на отлично. Они многому научили молодёжь, которая продолжит их дело», — подчеркнул Леонид Рыженькин.

Задачу построить автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив поставил президент Владимир Путин сразу после воссоединения Крымского полуострова с Россией по результатам референдума 2014 года. Активная фаза строительства моста и подходов к нему с крымской и краснодарской сторон началась в феврале 2016 года.

В декабре 2017 года завершилось онлайн-голосование, в ходе которого выбиралось название сооружения. В результате 64% проголосовавших выбрали вариант «Крымский мост».