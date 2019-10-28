«Важно, чтобы время продуктивно использовалось»: ЕС предоставил Великобритании очередную «гибкую отсрочку» брексита

Страны Евросоюза одобрили запрос Великобритании и предоставили Лондону очередную «гибкую отсрочку» брексита на три месяца — до 31 января 2020 года. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, официально решение «будет оформлено в письменном виде». В Берлине призвали британских парламентариев использовать предоставленное время продуктивно. Эксперты напоминают, что 1 ноября в ЕС сменится состав руководства, которое может негативно воспринять вероятную новую просьбу Лондона об отсрочке в декабре.

Европейский союз вновь предоставил Великобритании время на то, чтобы британские парламентарии смогли утвердить проект соглашения об условиях выхода Соединённого Королевства из состава евросообщества. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«27 стран Европейского союза согласились удовлетворить запрос Великобритании о «гибкой отсрочке» брексита до 31 января 2020 года», — написал Туск в Twitter.

Он добавил, что решение «будет официально оформлено в письменном виде», то есть лидеры стран ЕС не будут собираться на экстренный саммит.

«Гибкая отсрочка» подразумевает под собой возможность для Великобритании покинуть ЕС до 31 января, но для этого палате общин необходимо ратифицировать законопроект о брексите.

В Берлине приветствовали единую позицию 27 стран ЕС. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, принято «хорошее решение».

«Теперь мяч на стороне Великобритании. Важно, чтобы дополнительное время продуктивно использовалось», — цитирует Зайберта РИА Новости.

Напомним, 17 октября ЕС и Великобритания пришли к консенсусу относительно новой «сделки». Её отличие от старого соглашения, которое в палате общин не находило понимания, заключается в разрешении ситуации с границами острова Ирландии, а точнее двух государств — Ирландии и Северной Ирландии. В британских СМИ план получил название «Две границы за четыре года», он предусматривает создание после брексита «зоны особого регулирования», которая распространится на весь остров и позволит избежать контроля на соответствие санитарным и другим нормам при перемещении товаров через границу ЕС и Великобритании. К тому же между Ирландией и Северной Ирландией не будут создаваться таможенные пункты.

22 октября британские парламентарии утвердили документ во втором чтении, однако не поддержали предложение Бориса Джонсона о рассмотрении и принятии законопроекта в трёхдневный срок. Фактически глава правительства предлагал палате общин изучить документ и внести в него правки за 72 часа, чтобы Соединённое Королевство смогло 31 октября избежать «жёсткого» брексита — без сделки.

Покидающий 1 ноября пост главы Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

AFP

© Don Emmert

В вопросе брексита Британия «выходит на финишную прямую», считает директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

«Первый раз, когда они (парламентарии. — RT) голосовали, они поддержали новое соглашение, которое привёз Джонсон из Брюсселя. Он запросил рассмотреть это соглашение в ускоренном режиме, но все сказали, и, я думаю, правильно, что такой важный для страны закон рассматривать за три дня — несерьёзно... Они уже претензий к самой сделке не имеют. Это просто вопрос времени», — пояснил собеседник RT.

Добавим, что Джонсон открыто выступал за то, чтобы брексит произошёл в конце октября и больше не было никаких отсрочек, но против выступили депутаты парламента Великобритании, одобрившие поправку, которая обязывает премьер-министра страны запросить руководство Евросоюза об очередной отсрочке, что и произошло.

Между тем глава правительства Соединённого Королевства предлагает провести 12 декабря внеочередные выборы.

«Если им действительно нужно больше времени на изучение этого великолепного договора, то они его получат — но только если согласятся на всеобщие выборы 12 декабря», — пояснял британский премьер.

Голосование по этому вопросу должно пройти в понедельник, 28 октября. По мнению экспертов, есть вероятность, что парламентарии одобрят эту инициативу, поскольку Лондон получил отсрочку со стороны Брюсселя.

«Джонсон будет стараться провести внеочередные парламентские выборы»

Николай Топорнин отметил, что Евросоюз был изначально готов к такому развитию событий.

«Об этой отсрочке говорили ещё в сентябре, когда Джонсон впервые столкнулся с жёсткой оппозицией своему плану вывести страну из ЕС до 31 октября... Уже тогда это обсуждалось в Брюсселе, поэтому они были готовы, и, хотя это могло им (странам ЕС. — RT) не нравиться, какие у них есть варианты? Выгонять Британию из ЕС они не планируют, наоборот, они выступают за добрососедские, партнёрские отношения. А получить внятный ответ от Британии они тоже не в состоянии», — сказал он.

По словам политолога, дальнейшими шагами Джонсона станут попытки обновить состав парламента посредством внеочередных выборов.

«В этот раз Джонсон будет стараться провести внеочередные парламентские выборы, он уже даже обозначил приемлемую дату — 12 декабря. Вся его стратегия будет заключаться в том, чтобы убедить в том числе оппозиционные партии в необходимости этих выборов. Он опять зависит от оппозиции, от лейбористов, потому что у консерваторов не хватает голосов, чтобы провести голосование о внеочередных парламентских выборах», — добавил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что 1 ноября меняется состав руководства ЕС и интересна позиция новых руководителей евросообщества относительно новых просьб Лондона об отсрочке, если таковые будут.

«Что касается позиции Джонсона, то он и не был последовательным политиком. Он характерен тем, что не испытывает колебаний по поводу изменения маршрута. В данной ситуации это решение не прибавляет и не убавляет у него ничего — сделал попытку, не получилось, и в очередной раз он найдёт этому объяснения. Поэтому я думаю, что, с точки зрения репутации, это ему вряд ли нанесёт ущерб», — пояснил собеседник RT.