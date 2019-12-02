«Важнейшее звено в системе разведки»: какими возможностями обладает новейшая радиолокационная станция «Контейнер»

В Мордовии на боевое дежурство Воздушно-космических сил РФ поставлена загоризонтная радиолокационная станция нового поколения 29Б6 «Контейнер». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Станция представляет собой антенное поле из 144 мачт. «Контейнер» предназначен для обнаружения ракетных пусков и фиксации взлёта боевой авиации противника на дальности до 3—6 тыс. км. Новейшая РЛС является элементом системы предупреждения о ракетном нападении. По мнению экспертов, своевременное обнаружение воздушной угрозы позволяет ВКС принять адекватные меры по защите рубежей РФ.

На боевое дежурство Воздушно-космических сил РФ в Мордовии заступила первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) нового поколения 29Б6 «Контейнер», сообщает Минобороны РФ. Она предназначена для отслеживания воздушных целей, представляющих угрозу для безопасности страны.

«Станция обнаруживает массовый взлёт авиации и крылатых ракет, определяет траекторные параметры отдельных целей, в том числе самолётов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов. Стоит отметить, что самолёты, выполненные по технологии «стелс», для РЛС ЗГО «Контейнер» «невидимками» не являются», — говорится на сайте военного ведомства.

Разработчиком «Контейнера» является ОАО «НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (НИИДАР, Москва). Предприятие входит в структуру концерна «РТИ Системы», который является мировым лидером в области загоризонтной и сверхмощной дальней радиолокации.

В зоне непрерывного контроля

Особенность загоризонтной радиолокационной станции заключается в способности мониторить воздушное пространство за пределами радиогоризонта. Такие РЛС являются частью системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

«Загоризонтные РЛС — вид локаторов, предназначенных для сверхдальней разведки воздушного пространства. Они вскрывают намерения противника задолго до того, как его средства воздушного нападения сформируются и предпримут атаку или провокацию с пересечением границы», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В свою очередь, на сайте «РТИ Системы» отмечается, что современные российские загоризонтные радиолокационные станции позволяют передавать необходимую информацию средствам ПВО для обеспечения перехвата воздушных целей.

К достоинствам отечественных РЛС относят непрерывный 24-часовой мониторинг воздушного пространства, высокую степень автоматизации основных процессов, автоматизированную адаптацию к геофизическим и помеховым условиям, а также возможность эксплуатации в различных природно-климатических зонах.

Новейшие российские загоризонтные станции способны практически безошибочно обнаруживать самолёты (с вероятностью не менее 80%). Период обнаружения самолёта в зоне непрерывного контроля не превышает 350 секунд (не более 6 минут). Групповые цели фиксируются за 6—15 минут с момента взлёта.

В общей сложности одна отечественная загоризонтная РЛС способна сопровождать свыше 350 воздушных объектов. Станция может распознавать легкомоторную технику, пассажирские лайнеры, самолёты оперативно-тактической и стратегической авиации, истребители и бомбардировщики, выполненные по технологии «стелс», а также гиперзвуковые летательные аппараты.

Заступивший на боевое дежурство «Контейнер» является одной из новейших отечественных разработок в области радиолокации. Станция представляет собой антенное поле, состоящее из 144 мачт высотой с 10-этажный дом каждая. Длина площадки, на которой расположены элементы РЛС, составляет 1300 м, ширина — 200 м. Аппаратурный комплекс станции размещён в транспортабельных контейнерах. Сектор обзора РЛС — 180°, диапазон рабочих частот — 3—30 МГц.

Расчёты РЛС «Контейнер» на построении

© Министерство обороны РФ

По данным Минобороны РФ, максимальная дальность действия «Контейнера» составляет 3 тыс. км (по информации разработчика — 6 тыс. км). РЛС может брать на одновременное сопровождение 5 тыс. воздушных объектов. Военные уверены, что детище НИИДАР «обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе».

«Станция является важным звеном в системе стратегического сдерживания, важнейшим звеном и краеугольным камнем в системе разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении», — приводит слова командующего 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенанта Андрея Дёмина пресс-служба Минобороны.

При разработке «Контейнера» специалисты НИИДАР опирались на опыт создания советской загоризонтной РЛС «Дуга». В 1980-е годы она располагалась в Чернобыле и в Комсомольске-на-Амуре. За недолгое время эксплуатации станции отследили свыше 100 запусков американских ракет.

Уникальность «Контейнера» заключается в использовании эффекта отражения радиосигнала от ионосферы Земли. Речь идёт о так называемых пространственных волнах. Их применение позволяет мониторить ситуацию на территории, которая недоступна для прямолинейных радиоволн обычных РЛС.

«Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы. Но у этой РЛС есть так называемая мёртвая зона. Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны. Это позволяет ей находиться в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств», — заявил в октябрьском интервью РИА Новости генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров.

Топ-менеджер сообщил, что предприятие планирует поставить Минобороны РФ четыре «Контейнера». Станции будут размещены для мониторинга воздушной обстановки на западном, восточном, северо-западном и южном направлениях.

Из числа загоризонтных РЛС, помимо «Контейнера», концерн «РТИ Системы» поставляет в части ВКС России станцию «Подсолнух», которая позволяет контролировать ситуацию в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны. Данная РЛС способна сопровождать до 200 надводных и до 100 воздушных целей. Подобно «Контейнеру, «Подсолнух» также обнаруживает самолёты, изготовленные по технологии «стелс».

«Оперативное обнаружение»

Как пояснил RT основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, «Контейнер» способен заглядывать за линию радиогоризонта импульсам, которые, отразившись от ионосферы, могут облучить объект и вернуться назад. Недостатком станции эксперт назвал невозможность «заглянуть» в космос. Однако эта задача возложена на РЛС других типов.

«Загоризонтные отечественные РЛС нивелируют дефицит разведывательной информации, который возникает из-за искривления земной поверхности. Судя по имеющимся данным, специализация «Контейнера» — оперативное обнаружение пусков крылатых ракет и взлёта боевой авиации зарубежных стран», — сказал Корнев.

РЛС «Воронеж-М»

РИА Новости

© Александр Юрьев

Контейнер» проводит постоянный обмен информацией с другими средствами СПРН и системы ПВО-ПРО. Как предполагает аналитик, после фиксации «Контейнером» старта зарубежной ракеты данные по боеприпасу передаются надгоризонтным станциям, в частности «Воронеж-М», которые развёрнуты в нескольких приграничных регионах РФ.

В комментарии RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что информация, полученная «Контейнером», имеет большое значение для обороны России. Своевременное обнаружение пуска ракет или подъёма боевых самолётов позволяет ВКС подготовить комплекс мер по защите воздушных рубежей РФ и реализовать сценарий ответно-встречного удара в случае агрессии.

Как подчеркнул собеседник RT, строительство «Контейнеров» и других новых РЛС осуществляется в рамках курса Минобороны по созданию и совершенствованию сплошного радиолокационного поля по периметру российских границ.

«В настоящее время в России создана целая линейка РЛС, способных эффективно контролировать воздушное пространство и космос. О качестве наших станций говорит тот факт, что обнаружение хвалёных «стелс»-самолётов не представляет для них никакой сложности. У западных стран подобных радиолокационных средств нет, но, несмотря на это, российские предприятия продолжают интенсивную научно-техническую работу в области радиолокации», — подытожил Леонков.