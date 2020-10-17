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Важнее "кучка отщепенцев": Власти Крыма заявили об отказе Анкары от крымских татар
17 октября 2020, 17:05 • 82 • Политика
Своим заявлением о Крыме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил отказ Анкары от крымских татар, считают власти полуострова. По словам постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, турецкому лидеру оказалась важнее кучка отщепенцев.
Накануне Эрдоган сделал заявление по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Турция не признавала и не признает аннексию Крыма. Вместе с Украиной мы продолжим поддерживать крымских татар", - отметил он.
Эрдоган добавил, что Украина является для Турции ключевой страной в области обеспечения безопасности "нашего региона", поэтому Анкара всегда будет поддерживать "территориальную целостность" восточноевропейского государства. Президент Турции также заявил о готовности принять участие в украинском проекте "Крымская платформа", цель которого - возврат Крыма под контроль Киева.
По словам Мурадова, Анкара фактически отказалась от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, "в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве". В беседе с РИА Новости он отметил, что эта ситуация "указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для неё политических ориентиров в регионе".
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