«Важнее медийная имитация»: почему в администрации Джо Байдена вновь заговорили о закрытии тюрьмы в Гуантанамо

Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что действующая американская администрация считает своей целью закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Он пообещал, что власти страны сосредоточат внимание на этой проблеме в предстоящие месяцы. Ранее похожее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Остановить работу тюрьмы в Гуантанамо пытался ещё бывший патрон Джо Байдена Барак Обама. Однако сделать это не удалось, поскольку в Вашингтоне, похоже, не знают, как решать судьбу незаконно похищенных людей, которые десятилетиями содержатся в Гуантанамо без официального суда и следствия. Эксперты сомневаются, что имеющая мрачную репутацию тюрьма будет закрыта в обозримом будущем.

Белый дом планирует закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Об этом заявил в интервью телекомпании CBS глава Госдепа Энтони Блинкен.

«Мы считаем, что это должно быть нашей целью, по сути, безусловно, это и есть наша цель. Однако мы сосредоточим на ней внимание в предстоящие месяцы», — пояснил он.

В феврале о намерении новой американской администрации закрыть спецтюрьму сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Энтони Блинкен

© REUTERS/Leah Millis

«Безусловно, мы ставим себе такую цель (закрыть тюрьму в Гуантанамо. — RT) и у нас есть такое намерение. … Я понимаю, что в какой-то момент не смогу повторять этот ответ, но мы работаем всего три с половиной недели», — заявляла Псаки.

Она поясняла, что администрация занимается вопросом, как должна осуществляться деятельность Совета национальной безопасности США, чтобы в рамках межведомственного взаимодействия оценить унаследованное от предшественников состояние дел.

По словам Псаки, «для тщательной реализации этого процесса и доведения его до конца» необходимо назначить исполнителей ряда ключевых политических ролей, поскольку для дальнейших шагов нужно участие целого ряда ведомств.

Тупиковое положение

Напомним, специальная тюрьма была создана властями США в 2002 году на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. В основном там содержатся подозреваемые в терроризме, захваченные американскими военными.

Скандальную известность тюрьма получила в 2004 году, когда СМИ узнали о применении пыток к заключённым Гуантанамо.

В 2014 году эта информация получила официальное подтверждение после публикации доклада сенатского Комитета по разведке США о злоупотреблениях и преступлениях ЦРУ во времена президентства Джорджа Буша-младшего. Тогда власти подтвердили информацию, что агенты спецслужб применяли пытки по отношению к подозреваемым в терроризме.

Тюрьма в Гуантанамо

globallookpress.com

© Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Согласно опубликованным документам, после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ начало применять во время допросов предполагаемых террористов такие пытки, как лишение сна продолжительностью до 180 часов, инсценировка утопления, угроза убийством и сексуальным насилием и т. д.

Барак Обама обещал закрыть пыточную тюрьму ещё во время своей первой предвыборной кампании на пост президента США в 2008 году.

Однако конгресс отказался ратифицировать это решение, тюрьма продолжила работу. Администрация Обамы смогла добиться лишь сокращения численности заключённых в Гуантанамо.

Как отмечала в 2016 году газета The Guardian, критикуя пытки, Обама в то же время не выступал против других сомнительных практик, применявшихся в Гуантанамо.

Что самое главное, Барак Обама уступил в вопросе сохранения практики бессрочного задержания — на этот раз на территории Соединённых Штатов, констатировало издание.

«Он назвал их (заключённых. — RT) «группой людей, которых невозможно привлечь к ответственности за прошлые преступления, — в некоторых случаях из-за того, что улики против них были добыты незаконным путём. Тем не менее эти люди представляют угрозу безопасности США», — приводит газета слова 44-го президента США.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, Барак Обама действительно хотел в своё время закрыть Гуантанамо, но столкнулся с непреодолимыми препятствиями.

«Если бы американские спецслужбы официально арестовывали лиц, которые обвиняются властями США в различных преступлениях, в сотрудничестве или с ведома других стран, то закрыть Гуантанамо было бы не так сложно», — отметил эксперт.

Барак Обама

© REUTERS/Brandon Bell

Однако тот факт, что заключённых вывозили из разных стран нелегально, сделал юридически невозможным перевод их в США и размещение в американских тюрьмах для проведения судебных процессов, отметил эксперт.

«При этом и отпустить просто так власти США этих людей не хотят, поскольку среди них есть те, кто может иметь непосредственное отношение к терроризму», — добавил Рогулёв.

Демонстративный жест

Сменивший Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп и вовсе выступил в защиту неправовых практик Гуантанамо. Ещё во время предвыборной кампании он обещал «заполнить тюрьму плохими парнями», а став президентом, заявил, что освобождению заключённых из Гуантанамо нужно положить конец.

В мае 2017 года Трамп подписал указ о запрете перевода узников Гуантанамо в другие тюрьмы сверхстрогого режима на территории США, фактически продлив работу тюрьмы на Кубе на неопределённый срок.

В январе 2018 года политик объявил, что распорядился свернуть программу по закрытию спецтюрьмы в Гуантанамо.

Заключённый в Гуантанамо

© REUTERS/DoD/1st Lt. Sarah Cleveland

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, позиция Трампа по тюрьме в Гуантанамо стала следствием его курса в целом.

«В сознании избирателей Трампа тюрьма Гуантанамо связана с терроризмом, нелегальной миграцией и т. п. Трамп открыто заступался за эту тюрьму, поскольку связывал её работу с национальными интересами США. В свою очередь, в основе риторики Демпартии лежит гуманизм и проиммигрантская повестка. Поэтому демократы призывают закрыть Гуантанамо. Можно сказать, что сейчас администрация Байдена хочет совершить демонстративный жест, показать своё намерение вернуться к курсу Обамы», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. Эксперт напомнил, что Трамп занимал более жёсткую позицию не только по вопросу тюрьмы в Гуантанамо, но и по ряду других тем, включая нелегальную иммиграцию.

«Поэтому он открыто заступался за сохранение специальной тюрьмы», — подчеркнул эксперт.

Следует отметить, что тюрьма в Гуантанамо — не единственный специальный изолятор, организованный властями США за рубежом. Ранее СМИ сообщали о наличии у ЦРУ целой сети тайных тюрем, где заключённые регулярно подвергались пыткам. Отчасти эту информацию подтвердил в 2005 году сам Джордж Буш-младший. Политик признал факт существования секретных тюрем ЦРУ в ряде стран, однако отверг обвинения в пытках.

По информации газеты The Guardian, в конце апреля 2021 года палестинец Абу Зубайда подал иск в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям (UNWGAD) против властей США, Великобритании, а также Таиланда, Польши, Марокко, Литвы и Афганистана за их роль в задержании ЦРУ подозреваемых в терроризме и содержании их в секретных тюрьмах по всему миру.

В иске говорится, что Абу Зубайда подвергался произвольному задержанию и пыткам в секретных следственных изоляторах ЦРУ в указанных странах, в том числе в американской тюрьме Гуантанамо. Он также требует привлечь к ответственности правительство Великобритании за соучастие в выдаче и допросах с применением пыток.

Абу Зубайда был задержан и передан ЦРУ ещё в 2002 году. Изначально его считали лидером «Аль-Каиды»*, но к 2006 году спецслужбы пришли к выводу, что он даже не был членом этой террористической организации. Однако Абу Зубайда до сих пор содержится в Гуантанамо без перспектив для освобождения.

«Реакция администрации Байдена на правовые претензии в международные инстанции, подобные этой, станет проверкой её приверженности соблюдению принципов верховенства международного права и защиты прав человека, о чём она недавно заявляла», — отметила юрист истца Хелен Даффи, которая также возглавляет группу «Права человека на практике» (Human Rights in Practice).

«Сложный процесс»

При этом пока что новая администрация Белого дома предприняла не так много практических шагов для закрытия спецтюрьмы. Как стало известно 5 апреля, все заключённые, содержавшиеся в самом засекреченном блоке Гуантанамо, были переведены в другой сектор. Об этом говорилось в сообщении на сайте Южного командования Вооруженных сил США.

«Объединённая оперативная группа «Гуантанамо-Бэй» (JTF-GTMO) благополучно и без происшествий перевела всех заключённых из лагеря VII в лагерь V. Благодаря этому все 40 заключённых, ранее содержавшиеся в трёх изоляторах, теперь размещены в двух», — говорится в сообщении.

По информации Associated Press, лагерь №7 был создан в 2006 году. В блоке содержались самые опасные заключённые, которые, по сведениям СМИ, подвергались наиболее жестоким методам допроса. Военные ранее отрицали существование этой секции в тюрьме Гуантанамо.

Джо Байден

© REUTERS/Erin Scott

Однако эксперты сомневаются, что этот шаг властей США станет прологом к полному закрытию тюрьмы в Гуантанамо.

«Закрытие такой тюрьмы — сложный процесс. И власти США попали в ловушку, которую сами для себя создали. Неясно, как администрация Байдена будет решать эту проблему. К тому же неизвестно, прекратило ли ЦРУ охоту за возможными террористами по всему миру», — пояснил Юрий Рогулёв.

По мнению Александра Асафова, администрация Джо Байдена занимается сейчас формированием информационной повестки, призванной показать, что президент исполняет свои предвыборные обещания.

«Что касается практического аспекта, то для политиков не так важно, будет ли на самом деле закрыта тюрьма в Гуантанамо. Если потребуется, то в Белом доме найдут убедительные причины, чтобы не закрывать эту тюрьму, поскольку медийная имитация важней реальных действий. Скорее всего, история с закрытием Гуантанамо будет длиться, как длится история с выводом американских войск из Афганистана», — подытожил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.