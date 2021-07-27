«Важен счёт, а он не в пользу Варшавы»: в России отреагировали на слова замглавы МИД Польши по «Северному потоку — 2»

«Северный поток — 2» отвечает интересам и энергетическим запросам Европы. Так в Госдуме прокомментировали слова замглавы польского МИД Марчина Пшидача, который заявил, что Варшава «несколько лет задерживала» реализацию проекта газопровода. Между тем в Совфеде отметили, что в итоге Польше не удалось достичь своей цели и остановить строительство. В свою очередь, эксперты полагают, что на график работ по укладке труб повлияли лишь санкции США, а не действия Варшавы.

Для Польши реализация «Северного потока — 2» невыгодна, поскольку страна является одним из государств — транзитёров российского газа. Об этом заявил RT заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских, комментируя слова замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача об усилиях Варшавы, направленных на задержку строительства газопровода.

Как заметил Ананских, Варшава обеспокоена в первую очередь тем, что лишится средств из-за снижения транзита и будет выступать с более слабой позиции при переговорах с «Газпромом»: «Когда есть два пути по дну Балтийского моря, трудно диктовать условия».

Он также пояснил, что трансбалтийский трубопровод «Северный поток — 2» выгоден для европейских потребителей углеводородов.

«Это будет лучше для Европы, за исключением Польши и Украины. Потому что эти страны получали деньги за транзит по своей территории и постоянно повышали цены. Все их заявления делаются под маской политики и «опасности для Европы», но всё это полная чушь и ерунда. За всем стоит только прибыль этих стран», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов указал, что Польша никоим образом не связана с затягиванием строительства газопровода. Единственный фактор — санкции США и последующий отказ европейских компаний от участия в проекте.

«К «Северному потоку — 2» деятельность Польши не имеет никакого отношения. Я, конечно, не беру в расчёт фантазии и не вспоминаю, как Польша беспокоилась об экологии, поэтому Дания решила пристальней рассмотреть какие-то экологические вопросы. Возможно, данный чиновник имел в виду эти моменты, но в реальности они особого воздействия не оказали, поэтому рассматривать их серьёзно я не готов», — пояснил собеседник RT.

Ранее замглавы польского МИД Марцин Пшидач в интервью Польскому радио сказал, что благодаря Варшаве проект трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2» не был завершён раньше. При этом польская сторона и далее будет прилагать усилия для задержки его строительства.

«Мы задерживали финализацию «Северного потока — 2» на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён... Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — говорил Пшидач.

Со своей стороны, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заметил, что польским официальным лицам остаётся только утешать себя подобными заявлениями.

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остаётся утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счёт. А счёт не в пользу Польши», — написал он в Twitter.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая и общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. Согласно последним данным, строительство морской части первой нитки газопровода технически завершено, а второй — почти подошло к концу. При этом исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявлял, что строительные работы по проекту «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в конце августа.

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Добавим, что в Польше активно выступают с заявлениями по «Северному потоку — 2» на фоне сделки по проекту, которую заключили США и ФРГ. Напомним, 21 июля Германия и США объявили о сделке по «Северному потоку — 2». В рамках соглашения американская сторона признала, что санкции не остановят реализацию проекта, тогда как в Берлине обязались добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующее транзитное соглашение.

При этом в Варшаве раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский назвал его «победой России», подчеркнув, что теперь Москва получит «значительное влияние» на европейский рынок энергетики и «будет на этом зарабатывать».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с неодобрением констатировал, что США эгоистично подошли к решению этого вопроса.

«С самого начала, когда родилась эта идея, мы пытались убедить наших американских и европейских союзников в том, что это проект, который помогает России вооружаться», — пояснял он.

При этом депутат сейма от оппозиционной Гражданской платформы Яцек Протас указал, что польские дипломаты прозевали переговоры США и Германии по «Северному потоку — 2», который, по его мнению, угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Польши: «Дипломатически мы остались одиноки, как в Европе, так и, к сожалению, в мире».

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В свою очередь, депутат правящей партии «Право и справедливость» Катажина Суйка и вовсе обвинила ЕС и Германию в двуличности, сравнив произошедшее с началом Второй мировой войны. По её словам, Варшава, как и в 1939 году, не может рассчитывать на своих союзников.

Вместе с тем министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау договорились продолжить противодействие «Северному потоку — 2». В их совместном заявлении говорится, что строительство газопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе», а отказ от попыток остановить запуск «Северного потока — 2» лишь усугубляет его.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, а высказывания Украины и Польши продиктованы экономическими интересами этих государств». По его словам, Киев и Варшава хотели бы, чтобы Польша стала крупнейшим хабом американского сниженного газа, который она бы распределяла по всей Европе, а с вводом в эксплуатацию газопровода из России «эти мечты улетучиваются».

«Польша и так старается из последних сил выслужиться перед американцами. Но встреча Меркель и Байдена, на которой американцы приняли решение «дать свободу» реализации этого проекта, говорит о том, что, несмотря на старания, американцы не считают их союзниками. И чем больше они говорят, что они самые преданные, тем меньше у них шансов быть реальными партнёрами Америки. Они продолжают быть марионетками в руках американцев, которые в нужный момент просто отбросят их в сторону и будут выполнять свои задачи», — добавил сенатор в беседе с RT.