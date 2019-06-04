«Важен сам факт давления»: зачем США предлагают Ирану новую ядерную сделку

США готовы заключить с Ираном новую сделку по ядерной программе вместо Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного в 2015 году. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее Дональд Трамп заявил о выходе Соединённых Штатов из СВПД и восстановил санкции против Исламской республики. По мнению экспертов, официальный Тегеран устраивают действующие договорённости по ядерной программе, поэтому на новые предложения Вашингтона он не пойдёт. Однако Трамп надеется усилением давления спровоцировать ИРИ на необдуманные действия, которые вызовут негативную международную реакцию, полагают аналитики.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете Rheinische Post заявил о том, что Соединённые Штаты хотят заключить новую ядерную сделку с Ираном. По его словам, эта договорённость будет предполагать снятие антииранских санкций, ранее введённых Дональдом Трампом.

«Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он будет готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности для производства атомного оружия, которое представляет угрозу миру», — сказал Помпео в беседе с корреспондентом Rheinische Post.

Главная цель нового соглашения, по словам госсекретаря, добиться того, чтобы Иран «никогда не обладал ядерным оружием» и «не развивал возможности для его производства».

Напомним, в июле 2015 года, после нескольких лет напряжённых переговоров, был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Договор с Ираном был подписан «группой 5 + 1»: пятью постоянными членами Совета безопасности ООН — Россией, Китаем, Великобританией, Францией, США — и Германией. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций в обмен на введение жёстких международных мер контроля за иранской ядерной программой, развитие которой предполагается исключительно в мирных целях.

Трамп ещё в ходе своей избирательной кампании 2016 года критиковал ядерную сделку и обещал, что в случае его победы США выйдут из этого соглашения. В мае 2018 года глава Белого дома выполнил своё обещание — Соединённые Штаты вышли из СВПД и возобновили действие санкций против ИРИ. Переговорный процесс между двумя странами был прерван. В апреле Вашингтон усилил санкции, а также признал террористической организацией элитную военную структуру Ирана — Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

«Президент Трамп дал понять, и я согласен с ним, что сделка привела бы к разработке ядерного оружия в Иране. Мы не можем этого принять, поэтому мы вышли из соглашения», — заявил Майк Помпео.

В ответ на санкции США руководство ИРИ в мае 2019 года заявило о приостановке выполнения некоторых пунктов СВПД. В частности, Тегеран больше не соблюдает ограничения, которые касаются хранения обогащённого урана и тяжёлой воды.

При этом иранский президент Хасан Рухани в конце мая заявил о том, что его страна готова возобновить переговоры с Соединёнными Штатами, но только после снятия санкций.

Однако Помпео отверг требование Ирана.

«Мы готовы вести диалог без предварительных условий», — заявил Помпео 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.

«СВПД по-прежнему действует»

Идея начать двусторонние переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной программе сама по себе является контрпродуктивной, считает редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворгян.

«Нельзя забывать, что СВПД по-прежнему действует. США вышли из этого соглашения, но оно никогда не было ирано-американским, в нём участвуют ещё пять стран. Они не собираются отзывать свою подпись. Значит, с ними, в первую очередь с Россией и Китаем, надо консультироваться, если речь идёт о какой-то новой договорённости по ядерной программе», — сказала Геворгян в беседе с RT.

Иранская ракета во время парада

AFP

© ATTA KENARE

В любом случае, новое соглашение должно основываться на СВПД, считает Геворгян.

«Этот «совместный план» чуть ли не десять лет готовился. В нём отточен и обговорён каждый пункт, заложен максимум возможных уступок и компромиссов. Поэтому просто так взять и перечеркнуть это соглашение не получится. Ну, может, какие-то формулировки там можно изменить. Но это будет декоративное изменение, чтобы Трамп мог сохранить лицо, не более того», — полагает эксперт.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что новые договорённости по ядерной сделке, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.

«Переговоры возможны, только когда есть гарантии, что твёрдые обязательства берут все их участники. Иран не рвётся заключать новые соглашения, так как не уверен в том, что они будут соблюдаться Трампом. Да, американские санкции невыгодны иранской экономике. Но если страна выходит из договора, на котором стоит подпись её президента, то как можно доверять следующему президенту и следующей подписи? А вдруг США решат, что и новые договорённости их не устраивают, и опять из них выйдут?» — сказал Брутер в беседе с RT.

Тактику ИРИ в отношении США политолог охарактеризовал как выжидательную. Тегеран, по его мнению, осознаёт, что на военную операцию Трамп не решится, так как она сопряжена с большими рисками. Поэтому Иран не идёт на переговоры, надеясь, что Соединённым Штатам не удастся найти общий язык со странами Евросоюза. А без поддержки Европы американские санкции не так болезненны для иранцев. Европейцы, в отличие от американцев, вложили крупные инвестиции в иранскую экономику — это решающая причина, почему СВПД пользуется поддержкой в странах ЕС, полагает собеседник RT.

Интерес Трампа

Предложение заключить новое соглашение по иранской ядерной сделке может быть связано с президентскими выборами в США, которые предстоят в ноябре 2020 года, считают эксперты.

Aнтиамериканская демонстрация в Иране

Reuters

© Raheb Homavandi

Нынешний американский лидер твёрдо намерен избраться на второй срок. В своём Twitter он назвал точную дату, когда официально объявит о вступлении в президентскую гонку — 18 июня этого года.

Владимир Брутер отмечает, что, хотя внешняя политика американцев не особенно интересует, избиратели Трампа поддерживают укрепление позиций Соединённых Штатов на международной арене. Эксперт обращает внимание на то, что Помпео в интервью Rheinische Post дал понять, что заявление иранских властей о готовности начать переговоры — это результат американских санкций.

«Часто цель американского давления на Иран представляют неверно. Трамп не хочет добиться сворачивания иранской ядерной программы — она и так находится под международным контролем, и нет никаких оснований считать, что этот контроль неэффективен. Американский президент даже не стремится, как часто говорят, сменить власть в Иране, так как понимает, что это трудновыполнимая задача. Для США в данном случае важна не конечная цель давления, а само давление. На примере Ирана Трамп хочет показать, как ловко он может воздействовать на страны, которые противостоят Америке», — объяснил Брутер.

Президент США, оказывая давление на Тегеран, ориентируется на американское общественное мнение и международную реакцию, считает политолог. По его мнению, антииранские санкции Соединённых Штатов призваны воздействовать на страны, не идущие в фарватере американской внешней политики, а также, косвенно, на ЕС.

«Вашингтон рассчитывает на неадекватную реакцию Ирана. Американский президент ожидает, что рано или поздно под влиянием жёсткой, неуступчивой позиции США Тегеран сделает какое-нибудь резкое движение. Например, выйдет из СВПД. Тогда Соединённые Штаты обвинят ИРИ в нарушении международных норм, и Запад вынужден будет полностью поддержать позицию Америки», — полагает Брутер.

Эксперт отмечает, что Соединённые Штаты в данном случае придерживаются своей обычной тактики, заключающейся в провоцировании своих геополитических соперников на неадекватные действия.

«Но удастся ли это в случае с Ираном — вопрос остаётся открытым», — подытожил Брутер.