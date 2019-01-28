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«Важен для гражданской авиации»: правительство выделит 10,5 млрд рублей за три года на реализацию проекта самолёта МС-21

28 января 2019, 22:54  •  71 • В России
На реализацию проекта российского ближне-среднемагистрального гражданского самолёта МС-21 в ближайшие три года будет выделено 10,5 млрд рублей. При этом если в 2019-м на субсидирование этой программы правительство направит 1,58 млрд рублей, то в 2020-м эта цифра увеличится до 4,11 млрд. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, деньги пойдут в том числе на приобретение тренажёров для лётного персонала, средств наземного обслуживания и создание склада запчастей. В свою очередь, зампред правительства Юрий Борисов отметил, что лётные испытания лайнера продолжаются по графику и уже начался процесс развёртывания серийного производства этих машин. Он отметил, что на сегодняшний день есть «175 твёрдых заказов» на МС-21, а в перспективе объём производства таких самолётов может достичь 100 лайнеров в год.
 
РИА Новости © Департамент PR Корпорации «Иркут»
 

Правительство России в 2019 году выделит порядка 1,6 млрд рублей на реализацию проекта ближне-среднемагистрального гражданского самолёта МС-21. О подписании соответствующего постановления в ходе совещания с вице-премьерами сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.

«Мы впервые выделяем субсидии на создание, производство и поддержку самолёта МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1,6 млрд рублей», — заявил Медведев.

При этом в справке к правительственному постановлению отмечается, что если в 2019 году на субсидирование проекта МС-21 выделяется 1,58 млрд рублей, то в 2020-м эта цифра возрастёт до 4,11 млрд, а в 2021-м — до 4,81 млрд рублей.

Премьер пояснил, что выделенные средства пойдут в том числе на приобретение тренажёров для лётного персонала, средств наземного обслуживания и создание склада запчастей, а также на погашение кредитов, которые были взяты на реализацию этого проекта.

«Проект МС-21 важен для развития гражданской авиации. В 2018 году число авиапассажиров в России увеличилось более чем на 10 млн человек. Однако в российском авиапарке не хватает ближне- и среднемагистральных самолётов, которые особенно нужны на региональных маршрутах», — подчеркнул премьер-министр.

По словам главы кабмина, в сложившейся ситуации российские авиакомпании вынуждены покупать зарубежные самолёты, что тормозит развитие отечественного авиарынка. При этом в правительстве рассчитывают, что МС-21, который совершил первый полёт 28 мая 2017 года, станет не только надёжным, безопасным и комфортным для пассажиров, но и будет обладать высокой конкурентоспособностью на рынке.

В свою очередь, вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в рамках реализации проекта по созданию семейства самолётов МС-21 вместимостью от 150 до 210 пассажиров проведена глубокая модернизация ряда российских предприятий. В частности, значительно обновлена испытательная база и создана современная научно-производственная среда для дальнейшего развития гражданской авиации.

«Это для российского авиапрома действительно знаковый проект», — подчеркнул Борисов.

Он отметил, что сейчас в лётных испытаниях задействованы два МС-21-300, в марте к ним присоединится третья машина, а во II квартале 2019-го — четвёртая. Кроме того, ещё один опытный самолёт проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

«Начался процесс развёртывания серийного производства. Идёт изготовление деталей и агрегатов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Завершение сертификационных испытаний запланировано на вторую половину 2020 года. На сегодняшний день проведено уже 122 полёта. Всё идёт в графике. У нас нет сомнений, что самолёт встанет на крыло именно в обозначенные сроки», — рассказал вице-премьер.

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«На сегодняшний день уже имеется 175 твёрдых заказов. Более того, они оплачены. Стартовый заказчик — «Аэрофлот», — добавил он.

Борисов также напомнил, что в сентябре 2018 года США ввели ряд ограничений на торговлю с российскими компаниями, в том числе с фирмой «Аэрокомпозит», которая занимается созданием крыла из полимерных композиционных материалов. В ответ Минпромторг совместно с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) разработал план по замене иностранных комплектующих и материалов российскими аналогами.

«Мы надеемся, что в результате реализации этих мер к 2022 году уровень локализации составит 97%. То есть зависимости от импортных поставок этот самолёт иметь практически не будет», — подчеркнул Борисов.

В заключение вице-премьер добавил, что потребность мирового и российского рынка в самолётах МС-21, согласно имеющимся оценкам, составляет порядка 850 машин. В связи с этим существующий бизнес-план предусматривает создание до 70 самолётов ежегодно, однако Борисов не исключил, что в случае необходимости эта цифра может быть увеличена.

«Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже лишь на внутренний рынок, именно с целью доминирования там, где у нас сегодня летают Boeing и Airbus, как можно быстрее их заместить. Можно выйти на объём порядка 100 самолётов в год. Только опираясь на внутреннюю потребность», — отметил Борисов.

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«Самолёты такого уровня — свидетельство состоятельности промышленности страны»

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По словам военного эксперта Ивана Коновалова, способность той или иной страны поддерживать собственную авиационную промышленность свидетельствует о состоятельности этого государства и его руководства.

«Конечно, необходимо выпускать свои самолёты и удерживать часть рынка. Надо сказать, что для этого проекта, для того чтобы он наконец действительно стартовал, потребовалось очень много времени. К сожалению, это так. Но этот проект нужен, и его будут поддерживать. Дальше многое будет зависеть от того, как мы будем бороться за место этого самолёта на мировом рынке», — отметил собеседник RT.

«За те годы, что существует Россия и нет СССР, мы многому научились. Мы научились бороться за рынки сбыта, вести гибкую политику. Поэтому у этого проекта есть будущее, но нужно прилагать усилия к тому, чтобы это будущее состоялось», — добавил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин констатировал, что важность реализации проекта МС-21 заключается прежде всего в том, что Россия не может зависеть от зарубежных поставщиков в вопросах пассажирских перевозок.

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«Мы знаем, как легко применяются против России различные санкции, и не можем допустить, чтобы наши пассажиры были прикованы к земле и передвигались только на машинах и поездах. Поэтому нам необходимо вернуться к тем временам, когда страна сама обеспечивала себя пассажирскими самолётами, одними из самых лучших в мире. Boeing и Airbus нас догоняли в те времена. Да, теперь мы вынуждены догонять их, но создание МС-21 — один из шансов России вырваться из зависимости от этих самолётов», — заявил Литовкин.

Эксперт выразил уверенность в том, что этот проект нужно поддерживать всеми возможными способами, в том числе и финансово. По его словам, в России есть как необходимая техническая база, так и заводы с квалифицированными рабочими. Теперь же надо добиваться независимости от внешних контрагентов, полагает эксперт.

Собеседник RT добавил, что большое число заказов, которые уже поступили на самолёты МС-21, свидетельствует о том, что технические и стоимостные характеристики этих машин устраивают как российские, так и мировые авиакомпании, а значит, они заинтересованы в таком самолёте и будут «с нетерпением ждать его появления на рынке».

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