Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За призыв «сдавать паспорта» МИД России обвинил Климкина в ущемлении прав украин...
Меркель одновременно пообещала Порошенко продлить и смягчить санкции против Росс...
Ляшко пожалел, что в санкционном списке нет Порошенко-старшего
«Деформация при сборке»: названы обстоятельства и причина аварии ракеты-носителя...
Главная / Украина

«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке — 2» на встречах в Москве и Киеве

02 ноября 2018, 00:45  •  41 • Украина
Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле выразил надежду на успешное завершение строительства «Северного потока — 2». На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что газопровод важен не только для ФРГ, но и для всей Европы. Между тем в Киеве прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с украинским руководством. Власти страны вновь заявили о якобы негативных последствиях реализации российского проекта, однако Меркель отметила, что относится к нему не столь критично. По мнению экспертов, Берлин демонстрирует прагматичный подход к вопросу «Северного потока — 2», руководствуясь своими экономическими интересами.
 
РИА Новости © Михаил Климентьев
 

В четверг, 1 ноября, прошли переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и представителями крупнейших компаний ФРГ — активом Восточного комитета германской экономики.

По словам президента, Москва и Берлин на протяжении десятилетий эффективно сотрудничают в области энергетики. Так, российские поставки в Германию покрывают порядка трети потребностей экономики ФРГ в природном газе и нефти.

«Реализованы многие знаковые проекты, которые внесли существенный вклад в обеспечение энергобезопасности не только ФРГ, но и всей Европы. В их числе легендарный «Газ в обмен на трубы», «Северный поток», а сейчас полным ходом идёт прокладка трубопроводной системы «Северный поток — 2», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что российская сторона высоко ценит готовность немецкого бизнеса к совместной работе, его прагматизм и конструктивный настрой. Президент также выразил надежду на то, что двусторонние деловые связи будут и в дальнейшем поступательно развиваться даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и экономике.

В свою очередь, председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле выразил надежду, что проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море будет реализован в полном объёме, поскольку «Северный поток — 2» важен не только для ФРГ, но и для всей Европы.

«Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток — 2», который сейчас строится, будет реализован в полном объёме и в соответствии с указанными сроками», — подчеркнул Бюхеле.

«Северный поток — 2» важен, поскольку Германия вот-вот откажется от использования атомной энергии и электроэнергии из бурого угля и нам необходим дополнительный природный газ, который поставляется не только через «Северный поток», но также через Украину, чтобы реализовать наши климатические цели и обеспечить Европу конкурентоспособным и чистым топливом», — отметил глава Восточного комитета.

  • Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями крупнейших немецких предприятий
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Некритичная» Меркель

Также в четверг, 1 ноября, в Киев с однодневным визитом прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сразу после прилёта она отправилась на встречу с украинским президентом Петром Порошенко.

Лидеры двух стран обсудили антироссийские санкции, выполнение Минских соглашений, ситуации в Донбассе и Азовском море, а также ряд других тем. Затем канцлер ФРГ встретилась с председателем Верховной рады Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций. В ходе этой беседы были затронуты вопросы, касающиеся энергетической сферы, в частности реализации проекта «Северный поток — 2».

Луценко рассказал об удовольствии от попадания в санкционный список России

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я рассматриваю его менее критично  и выступаю за предоставление Украине гарантий по сохранению её транзитной роли», — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что газовые артерии из России в ЕС расширяются, однако это не должно привести к потере Украиной транзитного статуса. «Мы хотим видеть Украину партнёром в вопросах транзита», — пояснила канцлер ФРГ.

В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий призвал немецкого канцлера детальнее изучить аргументы Киева против строительства «Северного потока — 2». По его мнению, реализация проекта газопровода якобы приведёт к «разбалансировке» и создаст риски для безопасности не только Украины, но и «всего европейского пространства».

«Киев не имеет достаточного влияния для давления на Берлин»

Слова Бюхеле являются очень позитивным сигналом, поскольку США и некоторые страны Евросоюза постоянно говорят о необходимости прекращения реализации «Северного потока — 2», потому что он якобы угрожает энергетической независимости континента. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. 

«В настоящий момент эта страна действительно является одним из главных импортёров российского газа. Реализация «Северного потока — 2» при полном заполнении двух веток сделает Германию самым главным и важным нашим энергетическим партнёром в Европе. При этом они становятся не только потребителями. Благодаря Германии в дальнейшем можно будет направлять газовые потоки по всей Европе. Это увеличивает роль страны как экономической державы», — пояснил эксперт.

Ефремов рассказал об «имперском мороке» России

В то же время, по его словам, именно благодаря строительству газопровода в Европе утихают антироссийские настроения.

«Многие европейские страны, несмотря на то что вынуждены строго придерживаться антироссийской евроатлантической позиции, всё равно задумываются о своей экономике и национальных интересах и готовы действовать не по указке, а, наоборот, наперекор Соединённым Штатам», — заключил Данюк.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что Берлин свою позицию в энергетической сфере обосновывает исключительно экономической и коммерческой целесообразностью. Он напомнил, что, помимо проекта «Северный поток — 2», также было одобрено строительство крупнейшего в Европе хранилища сжиженного природного газа (СПГ), которое, видимо, будет рассчитано на поставки из США.

При этом, по его словам, канцлер ФРГ вынуждена также заявлять о важности Украины как страны-транзитёра, чтобы успокоить руководство страны.

«Киев же не имеет достаточного влияния для того, чтобы оказывать давление в этой ситуации на германскую сторону. На Ангелу Меркель, очевидно, влияет вашингтонский истеблишмент, который считает своим долгом успокоить своих украинских подопечных, чтобы они не очень волновались», — заметил Мухин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
41
Источник
Похожие новости
01 ноября 2018, 14:54
Арест Вышинскому продлили до 28 декабря
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
01 ноября 2018, 18:09
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве

01 ноября 2018, 11:39
Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
02 ноября 2018, 00:45
«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке — 2» на встречах в Москве и Киеве
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 ноября 2018, 00:54
«Заглушили и сбили»: Франция и Германия нашли виновного в крушении беспилотника ОБСЕ ...
02 ноября 2018, 00:54
«А доказательства где?»: Порошенко по-английски объяснил суть переговоров с Меркель
02 ноября 2018, 00:42
Матрос «Норда» раскрыл детали задержания судна Украиной
02 ноября 2018, 00:45
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
31 октября 2018, 19:27
«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агонии войны
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.