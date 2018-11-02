«Важен для ФРГ и всей Европы»: что говорили представители Германии о «Северном потоке — 2» на встречах в Москве и Киеве

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле выразил надежду на успешное завершение строительства «Северного потока — 2». На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что газопровод важен не только для ФРГ, но и для всей Европы. Между тем в Киеве прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с украинским руководством. Власти страны вновь заявили о якобы негативных последствиях реализации российского проекта, однако Меркель отметила, что относится к нему не столь критично. По мнению экспертов, Берлин демонстрирует прагматичный подход к вопросу «Северного потока — 2», руководствуясь своими экономическими интересами.

В четверг, 1 ноября, прошли переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и представителями крупнейших компаний ФРГ — активом Восточного комитета германской экономики.

По словам президента, Москва и Берлин на протяжении десятилетий эффективно сотрудничают в области энергетики. Так, российские поставки в Германию покрывают порядка трети потребностей экономики ФРГ в природном газе и нефти.

«Реализованы многие знаковые проекты, которые внесли существенный вклад в обеспечение энергобезопасности не только ФРГ, но и всей Европы. В их числе легендарный «Газ в обмен на трубы», «Северный поток», а сейчас полным ходом идёт прокладка трубопроводной системы «Северный поток — 2», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что российская сторона высоко ценит готовность немецкого бизнеса к совместной работе, его прагматизм и конструктивный настрой. Президент также выразил надежду на то, что двусторонние деловые связи будут и в дальнейшем поступательно развиваться даже в условиях нынешней непростой конъюнктуры в мировой политике и экономике.

В свою очередь, председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле выразил надежду, что проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море будет реализован в полном объёме, поскольку «Северный поток — 2» важен не только для ФРГ, но и для всей Европы.

«Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток — 2», который сейчас строится, будет реализован в полном объёме и в соответствии с указанными сроками», — подчеркнул Бюхеле.

«Северный поток — 2» важен, поскольку Германия вот-вот откажется от использования атомной энергии и электроэнергии из бурого угля и нам необходим дополнительный природный газ, который поставляется не только через «Северный поток», но также через Украину, чтобы реализовать наши климатические цели и обеспечить Европу конкурентоспособным и чистым топливом», — отметил глава Восточного комитета.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями крупнейших немецких предприятий

РИА Новости

© Михаил Климентьев

«Некритичная» Меркель

Также в четверг, 1 ноября, в Киев с однодневным визитом прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сразу после прилёта она отправилась на встречу с украинским президентом Петром Порошенко.

Лидеры двух стран обсудили антироссийские санкции, выполнение Минских соглашений, ситуации в Донбассе и Азовском море, а также ряд других тем. Затем канцлер ФРГ встретилась с председателем Верховной рады Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций. В ходе этой беседы были затронуты вопросы, касающиеся энергетической сферы, в частности реализации проекта «Северный поток — 2».

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я рассматриваю его менее критично и выступаю за предоставление Украине гарантий по сохранению её транзитной роли», — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что газовые артерии из России в ЕС расширяются, однако это не должно привести к потере Украиной транзитного статуса. «Мы хотим видеть Украину партнёром в вопросах транзита», — пояснила канцлер ФРГ.

В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий призвал немецкого канцлера детальнее изучить аргументы Киева против строительства «Северного потока — 2». По его мнению, реализация проекта газопровода якобы приведёт к «разбалансировке» и создаст риски для безопасности не только Украины, но и «всего европейского пространства».

«Киев не имеет достаточного влияния для давления на Берлин»

Слова Бюхеле являются очень позитивным сигналом, поскольку США и некоторые страны Евросоюза постоянно говорят о необходимости прекращения реализации «Северного потока — 2», потому что он якобы угрожает энергетической независимости континента. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«В настоящий момент эта страна действительно является одним из главных импортёров российского газа. Реализация «Северного потока — 2» при полном заполнении двух веток сделает Германию самым главным и важным нашим энергетическим партнёром в Европе. При этом они становятся не только потребителями. Благодаря Германии в дальнейшем можно будет направлять газовые потоки по всей Европе. Это увеличивает роль страны как экономической державы», — пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, именно благодаря строительству газопровода в Европе утихают антироссийские настроения.

«Многие европейские страны, несмотря на то что вынуждены строго придерживаться антироссийской евроатлантической позиции, всё равно задумываются о своей экономике и национальных интересах и готовы действовать не по указке, а, наоборот, наперекор Соединённым Штатам», — заключил Данюк.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заметил, что Берлин свою позицию в энергетической сфере обосновывает исключительно экономической и коммерческой целесообразностью. Он напомнил, что, помимо проекта «Северный поток — 2», также было одобрено строительство крупнейшего в Европе хранилища сжиженного природного газа (СПГ), которое, видимо, будет рассчитано на поставки из США.

При этом, по его словам, канцлер ФРГ вынуждена также заявлять о важности Украины как страны-транзитёра, чтобы успокоить руководство страны.

«Киев же не имеет достаточного влияния для того, чтобы оказывать давление в этой ситуации на германскую сторону. На Ангелу Меркель, очевидно, влияет вашингтонский истеблишмент, который считает своим долгом успокоить своих украинских подопечных, чтобы они не очень волновались», — заметил Мухин.