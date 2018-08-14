Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием

Певица Лайма Вайкуле заявила, что готова бесплатно выступить с концертом в Крыму, но только после того, как с полуострова снимут санкции Запада. Об этом она сказала в эфире федерального российского телеканала.

Напомним что всего неделю назад артистка заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Она объяснила это тем, что европейцам вход на полуостров строго запрещён. В России, где Вайкуле часто выступает и зарабатывает деньги расценили её слова, как откровенное оскорбление. В Крыму также негативно восприняли слова певицы.

После всеобщего общественного порицания певица сменила тон, и начала оправдываться. По её словам, всему виной провокационный вопрос журналистов, и вообще она совсем не то имела в виду.