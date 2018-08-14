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Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием

14 августа 2018, 19:24  •  164 • Политика
Лайма Вайкуле выдвинула условия своего приезда в Крым.
Певица Лайма Вайкуле заявила, что готова бесплатно выступить с концертом в Крыму, но только после того, как с полуострова снимут санкции Запада. Об этом она сказала в эфире федерального российского телеканала.
Напомним что всего неделю назад артистка заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. Она объяснила это тем, что европейцам вход на полуостров строго запрещён. В России, где Вайкуле часто выступает и зарабатывает деньги расценили её слова, как откровенное оскорбление. В Крыму также негативно восприняли слова певицы.
После всеобщего общественного порицания певица сменила тон, и начала оправдываться. По её словам, всему виной провокационный вопрос журналистов, и вообще она совсем не то имела в виду.
«Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно», - сказала Вайкуле в эфире «Россия 1».

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