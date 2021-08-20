Ватные палочки и пластиковые тарелки: в Минприроды предложили запретить использование ряда одноразовых товаров

Минприроды направило в Минпромторг предложение по запрету использования в России некоторых одноразовых видов упаковки и товаров, которые сложно переработать и утилизировать. Об этом сообщил глава министерства Александр Козлов. В ведомстве уточнили, что в список вошли: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, и другие товары. Глава Минприроды уточнил, что ведомство намерено отказаться от данной группы товаров за несколько лет.

Минприроды направило в Минпромторг предложение по запрету использования в России некоторых одноразовых видов упаковки и товаров. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава министерства Александр Козлов.

Министр уточнил, что существует «некоторая номенклатура», которая «трудноизвлекаема или не перерабатывается вообще». Он подчеркнул, что такие предметы нужно заменять на то, что можно легко переработать и утилизировать. Речь идёт о таких вещах, как, к примеру, коктейльные трубочки, уточнил Козлов.

«Мы составили перечень, порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждём обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сообщил он.

Глава ведомства уточнил, что Минприроды намерено отказаться от данной группы товаров за несколько лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в список товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране, вошли: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

В министерстве уточнили, что запрет этих видов товаров может быть введён только после того, как будет налажено производство замещающих изделий.

Глава Минприроды также рассказал, что ведомство подготовило изменения в законы, регулирующие обращение с отходами, в соответствии с которыми будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы при погрузке в мусоровоз и их дальнейшей транспортировке. Также ведомство намерено внести в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение объёмов захоронения отходов на полигонах.

«Желательно сделать так, чтобы захоранивалось минимальное количество мусора, а та часть, которая может переработаться, пускалась во вторичный оборот», — объяснил Козлов.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в разговоре с RT положительно оценил инициативу, отметив, что экологическая ситуация в регионах России «весьма напряжённая».

«Думаю, что цели надо ставить большие — и не страшно даже, что мы не сразу сможем их постичь. Что касается запрета отдельных товаров, таких как одноразовая пластиковая посуда, какие-то виды упаковок, то здесь, конечно, необходимо чёткое понимание, что не всегда новомодные и находящиеся в зелёном тренде предлагаемые способы решения проблем таковыми являются», — отметил он.

В качестве примера депутат привёл ситуацию в западных странах, где зачастую пластиковая упаковка стала замещаться бумажной, но с пластиковым каркасом. Формально, пояснил Гутенёв, она выглядит как картон, но пластиковые каркасные составляющие практически сводят на нет возможности переработки и вторичного использования как отдельно бумаги, так и отдельно пластика, поскольку «их фактически невозможно разделить».

«Необходимо, решая проблемы, которые накоплены, основной акцент, на мой взгляд, делать всё-таки на повышение эффективной работы региональных операторов, совершенствование территориальных схем размещения отходов и, конечно же, всячески повышать степень переработки мусора, вовлекая во вторичный оборот металлы, картон, железо, пластик... И в этом ряд регионов весьма и весьма преуспели, особенно те, которые углубляют переработку. Это и сокращает размеры полигонов, и даёт дополнительные доходы при использовании вторичного сырья», — рассказал он.

Напомним, в июле 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Глава государства, в частности, поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100% бытового мусора и вдвое снизить объём отходов, отправляемых на полигоны.