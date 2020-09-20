Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал

В эфире программы "Царьград. Главное" экономист Михаил Хазин высказался о политических процессах, происходящих сегодня в США, и безусловном влиянии этой предвыборной турбулентности на весь мир. Хазин обратил внимание, что ломается вся система, поэтому от победы или проигрыша Дональда Трампа на очередных выборах в США будет зависеть мало:

"Вышибут Трампа или не вышибут - это уже роли не играет, - сказал Хазин. - Реднеки закупаются оружием и создают группы самообороны. Перевод американского слова "реднек" на русский язык с таким хохляцким оттенком - это "ватник". Американские "ватники" закупают оружие, чтобы защищать своего главного "ватника" - Дональда Трампа".

Понимая трудность и нервозность таких процессов, в том числе и российские олигархи начинают менять поведение. Отсюда и "вопли либеральных анонимных телеграм-каналов" о том, что "кровавый режим пытается национализировать российскую элиту с её собственностью", продолжил Михаил Хазин:

"В реальности картина другая. Олигархи 1990-х бегут к Путину и говорят: Владимир Владимирович, мы согласны на всё. Проблема не в том, чтобы отдать активы. Проблема в другом. Проблема в том, что у них у всех обязательства. В том числе перед очень конкретными ребятами", - подчеркнул Хазин.