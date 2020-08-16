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«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом

16 августа 2020, 11:45  •  145 • Украина

Два украинских брата-националиста отправились отдохнуть в Геническ, где обрели невероятное количество впечатлений.

Из таковых, в частности, то, что город красив, но набит «пророссийским населением», которое не приемлет ничего украинского. Братья в ужасе, что почти не видели в городе украинскую символику и не нашли ни одного офиса националистической организации.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил украинский патриотический активист, волонтёр и верный бандеровец Владимир Кошовенко.

Жемчужиной коллекции впечатлений от Геническа стало избиение братьев «молодыми ватниками». В этой связи они рекомендуют ездить в подобные места исключительно с пистолетами, чтобы «обезопасить себя от пророссийского населения».

«Это не Донбасс, это курортный город Геническ. В городе почти нигде не имеется украинской символики, есть только на продажу или в некоторых автомобилях. И ещё я через поиск в интернете и пройдясь по городу не увидел ни одного офиса националистических организаций.

Вот тогда всё и понимаешь, когда проходишь такой красавчик с чубом на голове, говоришь на родной соловьиной, а не кацапской, и ловишь взгляды посторонних — или населения или туристов. Как будто бы ты какой-то враг, чужак в родной стране.

Наверное, это и стало идентификатором свой-чужой в ситуации, когда местное молодое ватное население в разборках между собой и в нас с братом увидели врагов.

Я считаю, что поводом нападения ватников на нас был не стрим со страницы брата, а ненависть нападавших ко всему проукраинскому, к Украине. Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения», — сообщил Кошовенко.

Единомышленники в комментариях негодуют, что такая ситуация не только в Геническе.

«Такая же ситуация во всех прифронтовых и прибрежных городах к Мокшандии. Реальная проблема, но она не отражается, создаётся розовая картинка, что все хорошо», — посетовал Александр Кириченко.

К слову, избитый в Геническе несколько позже сообщил своё политическое кредо, выдающее в нем закоренелого оптимиста.

«Московия скоро распадётся как совок! Мы с братом мечтаем, чтобы Московия исчезла с геополитического пространства», — заявил Кошовенко.

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