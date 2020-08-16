«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом





Два украинских брата-националиста отправились отдохнуть в Геническ, где обрели невероятное количество впечатлений.Из таковых, в частности, то, что город красив, но набит «пророссийским населением», которое не приемлет ничего украинского. Братья в ужасе, что почти не видели в городе украинскую символику и не нашли ни одного офиса националистической организации.Об этом на своей странице в соцсети сообщил украинский патриотический активист, волонтёр и верный бандеровец Владимир Кошовенко.Жемчужиной коллекции впечатлений от Геническа стало избиение братьев «молодыми ватниками». В этой связи они рекомендуют ездить в подобные места исключительно с пистолетами, чтобы «обезопасить себя от пророссийского населения».«Это не Донбасс, это курортный город Геническ. В городе почти нигде не имеется украинской символики, есть только на продажу или в некоторых автомобилях. И ещё я через поиск в интернете и пройдясь по городу не увидел ни одного офиса националистических организаций.Вот тогда всё и понимаешь, когда проходишь такой красавчик с чубом на голове, говоришь на родной соловьиной, а не кацапской, и ловишь взгляды посторонних — или населения или туристов. Как будто бы ты какой-то враг, чужак в родной стране.Наверное, это и стало идентификатором свой-чужой в ситуации, когда местное молодое ватное население в разборках между собой и в нас с братом увидели врагов.Я считаю, что поводом нападения ватников на нас был не стрим со страницы брата, а ненависть нападавших ко всему проукраинскому, к Украине. Рекомендую всем, кто будет ехать в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения», — сообщил Кошовенко.Единомышленники в комментариях негодуют, что такая ситуация не только в Геническе.«Такая же ситуация во всех прифронтовых и прибрежных городах к Мокшандии. Реальная проблема, но она не отражается, создаётся розовая картинка, что все хорошо», — посетовал Александр Кириченко.К слову, избитый в Геническе несколько позже сообщил своё политическое кредо, выдающее в нем закоренелого оптимиста.«Московия скоро распадётся как совок! Мы с братом мечтаем, чтобы Московия исчезла с геополитического пространства», — заявил Кошовенко.