«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО

Украина оказалась на краю настоящей гражданской войны, потому что при тотальном засилье «ваты» ни глава МВД Аваков, ни главный СБУшник Баканов не проявляют никакой активности, предпочитая заниматься бизнесом.Об этом в эфире телеканала «Я-UA ТВ» заявил экс-боевик «АТО», бывший гауляйтер ВГА города Золотого и села Екатериновка (ЛНР), нацист Константин Ильченко.«Сейчас, с приходом команды Зеленского, это вообще происходит семимильными шагами. То есть, мы видим окружение Зеленского – оно на 98 процентов из агентов ФСБ. Вот, откровенных! А ещё тех, кто нас на майдане убивали, холодной водой поливали. Теперь это окружение. Поэтому, чего можно от них ожидать?Я вам скажу, что нужно ожидать: ещё пару таких заседаний судов по Ефремову – и все, он станет национальным героем. Он создаст свою партию и пойдет в Верховную раду, а вместе с ним пойдет все остальное отрепье, которое готово нас резать, просто так, по три раза в неделю!Поэтому – я не знаю… Я думаю, как и в 2014 году, Украину могут спасти только украинцы – вот такие, как мы тут, которые нас видят, которые сердцем чувствуют опасность. Я как ветеран, который лично видел и был свидетелем, как сдавалась Украина, я вам скажу, что такие люди, как я, уже не допустят 2014 года.Более того, я уже вижу, что Украина стоит на краю настоящей гражданской войны, потому что засилье ваты, которая сейчас подняла голову. Зайдите в Facebook, вы увидите через комментарии антиукраинские призывы. И при этом Бакановы спят где-то, Аваков гуляет, занимается делами бизнеса, президент вообще ничего не делает, и мы доходим до такой точки кипения, при которой жаба становится вареной.Вот мы – те жабы, которых варят уже 7 лет, а мы надеемся, что это ванная какая-то, джакузи, мы отдыхаем. Нет, нас уже почти сварили», – жаловался Ильченко.«Поэтому, я не пессимист, но если не вмешается мощная внешняя сила, я имею в виду наших заокеанских друзей, то здесь будет резня. Просто другого выбора нам не дадут», – тревожно резюмировал экс-боевик.