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«Васыль, которого оставили умирать»

26 июня 2019, 10:09  •  38 • Украина
Типичный ход событий: польский хозяин бросил украинского работника умирать в лесу
В Польше задержали работодательницу, которая подозревается в оставлении в беспомощном состоянии 36-летнего украинского заробитчанина Васыля Чорнея, что повлекло смерть потерпевшего.
Чорней нелегально работал в столярном цеху, изготавливая гробы. Мужчина надышался краски, ему стало плохо. Его посадили в свою машину, вывезли подальше, за 125 км от места работы в лес возле города Вонгровец Великопольского воеводства, и бросили там умирать.
Тело обнаружил лесник. Польские СМИ пишут, что у Васыля были все шансы выжить, но ему не оказали вовремя медицинскую помощь.

Задержанной работодательнице грозит пять лет тюрьмы. Вместе с ней задержан гражданин Украины, который знал о преступлении и пытался увести полицию на ложный след.

«Это беспрецедентная смерть, – говорит почётный консул Украины в Познани Витольд Горовский. – И типичный для такого дела ход событий: нелегальное трудоустройство – трагическое происшествие – страх работодателя – решение, которое привело к катастрофическим последствиям. С польским работником такое было бы невозможно».

На словах двери польского рынка труда открыты для приезжих с Украины. На деле с приезжающими украинцами порой обращаются, как со скотом. Много заробитчан трудятся в Польше нелегально. Выезжать из Польши каждые несколько месяцев и заезжать снова, как того требует польское миграционное законодательство, чересчур накладно. Дорого стоит и оформление документов для официального трудоустройства.

Полиция регулярно проводит облавы на нелегалов. В подавляющем большинстве случаев это граждане «безвизовой» Украины. В феврале 2018 г. украинские нелегалы были задержаны сразу в нескольких польских городах. С начала 2019 г. только на северо-востоке Польши пойманы 180 нелегалов; за нелегальное трудоустройство оштрафованы 30 польских предпринимателей.
А по случаю безвременной смерти несчастного Чорнея в одном из польских изданий появилась статья: «Васыль, которого оставили умирать».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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