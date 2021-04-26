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Вассерман: Зеленскому нечего сказать Путину по Донбассу

26 апреля 2021, 05:30  •  50 • Политика
Как считает публицист Анатолий Вассерман, президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего сказать главе России Владимиру Путину по вопросу Донбасса, ибо диалог Киеву надо вести с ДНР и ЛНР.
Президент Владимир Зеленский уклоняется от встречи с главой России Владимиром Путиным, поэтому что ему банально нечего сказать коллеге. Об этом Polit.info заявил публицист Анатолий Вассерман.
Ранее Киев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Донбассе. В ответ в Кремле озвучили альтернативу - Москву. Команда Зеленского начала уклоняться.
Нужно понимать, что власти Украины отказываются от прямого диалога с Донецком и Луганском. Кроме того, именно команда Зеленского создаёт проблемы в переговорах.
"Зеленский будет цепляться за формальные предлоги вроде "страны агрессора", хотя агрессией со стороны РФ даже и не пахнет, а реальный агрессор - сама Украина. Но он будет цепляться за эту форму, чтобы ничего не сказать о содержании", - добавил Вассерман.
Как пишет РИА ФАН, украинцы не хотят воевать в Донбассе. Это подтверждают и заявления львовского журналиста Станислава Безушко, который сказал, что призывники предпочтут просто покинуть страну в случае начала наступления.
В XX веке повысилась ценность человеческой жизни, а в современном обществе сильны антивоенные настроения. Кроме того, страх перед ядерным конфликтом является главным сдерживающим фактором.
Современным трендом является отказ от призывной армии в пользу профессиональной. Такой процесс наблюдается и в России, армия которой переходит на контрактные рельсы. Но этого нельзя сказать об Украине, которая полагается на призывников.

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