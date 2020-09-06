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Вассерман заявил о главном интересе Польши в поддержке протестов в Белоруссии

06 сентября 2020, 16:35  •  112 • Политика
Политолог Анатолий Вассерман заявил о главном интересе Польши в поддержке протестов в Белоруссии, которая заключается в возвращении территорий.
Польская сторона оказывает поддержку протестующим в Белоруссии отнюдь не бескорыстно. Об этом заявил РИА ФАН политолог Анатолий Вассерман.
Ранее в правительстве Польши заявили о том, что Варшава будет помогать белорусским гражданам, которые столкнулись с преследованиями из-за своих политических убеждений. Однако Вассерман указывает на главный интерес польской стороны, которая заключается в возвращении своих былых территорий, которые сейчас контролирует Белоруссия.
Что касается самой помощи, то речь идёт о рекламной поддержке. В частности, они будут рассказывать на каждом углу о происходящих в Белоруссии событиях, пообещают помочь с подачей иска в ЕСПЧ, возьмут "пострадавших" студентов бесплатно учиться в польские вузы и так далее.
Способствуя забастовкам на белорусских предприятиях, поляки также попытаются занять освободившиеся ниши на рынке, но убытки белорусам никто не будет возмещать.
"Чисто демонстративно Польша действительно может помочь протестующим, но это будет не всерьёз и, во всяком случае, ненадолго", - уверен он.

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