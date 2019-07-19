Вассерман заочно отчитал Порошенко за казус в Европарламенте: "Сам кузнец своего несчастья"

С экс-президентом Украины Петром Порошенко вновь случился казус. На этот раз в Европе. Несмотря на его желание присутствовать в зале заседаний Европарламента, политику пришлось довольствоваться местом на галерке.

В беседе с Царьградом политический эксперт Анатолий Вассерман пояснил, почему экс-президенту Украины не удалось удовлетворить свои амбиции.

"Насколько я могу судить, не депутаты, в любом парламенте мира, не допускаются в зал заседаний, их пускают только на места для посетителей, - объяснил эксперт. - И, если Порошенко пожелал обязательно быть именно в зале заседаний, то он, естественно, нарвался на запрет".

Вассерман даже заочно отчитал экс-президента Украины за его настойчивость, которая и привела к такому казусу в ЕП, уточнив, что "Порошенко сам кузнец своего несчастья".