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Вассерман выдал "чистосердечное признание террориста": ВСУ били по школьным автобусам, зная о невоенном статусе цели

24 июня 2019, 19:09  •  37 • Политика
Анатолий Вассерман в своей колонке о "чистосердечном признании террориста" рассказал о том, как ВСУ били по школьным автобусам, зная о невоенном статусе цели.
Телеведущий Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ написал о "чистосердечном признании террориста". Главным героем колонки стал экс-глава ВСУ Виктор Муженко, который оставил должность в мае 2018 года. Фактически анализ Вассермана крутится вокруг признания Муженко в бомбежке мирного населения.
Автор колонки приводит слова Муженко о действиях батальона "Донбасс", который штурмовал Попасную. Тогда летчики увидели колонну и посчитали, что там была "частично военная техника".
"...но в основном это были гражданские, так называемые школьные автобусы, и лётчики тогда нанесли удар", - сам же закончил свою фразу Муженко.
Вассерман подчеркивает, о бомбежке мирного населения - школьных автобусов - Муженко рассказывал так, будто говорит о "походе за хлебом". А ведь ракетно-бомбовый удар был нанесен по объекту, где могли находиться и родители школьников, и сами дети. Более того, Вассерман напоминает, летчик мог спокойно разглядеть, куда он бьет - по военной цели или по гражданской.
"И будете удивлены, но прицельный удар по гражданским лицам считается военным преступлением. Конституция той же Украины прямо запрещает армии воевать против своего народа", - подчеркнул Вассерман, оговариваясь, беда лишь в том, что жители Донбасса теперь вне поля конституции с точки зрения украинских властей.

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