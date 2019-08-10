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Вассерман в ответ на претензии француза о царских облигациях напомнил о неоплатном долге

10 августа 2019, 02:39  •  116 • Политика
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман ответил на претензии французского депутата о выплатах за царские облигации. Он напомнил французу о неоплатном долге: на средства иностранных вкладчиков были построены железные дороги, которые помогли отстоять Францию у немецких захватчиков.
Ранее депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер принялся напоминать о российском долге перед его согражданами, некогда купившими железнодорожные облигации времён царской России. Дескать, пора вернуть должок, который оценивается в 400 млн долларов. При этом сами держатели облигаций давно умерли - на выплаты претендуют их потомки.
Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН напомнил, что вырученные от продажи облигаций деньги были вложены в железные дороги, которые потом буквально спасли Францию. Эти пути прокладывали в широтном направлении, с востока на запад. И в начале Первой мировой войны русские войска смогли быстро добраться по ним до германской границы. Это, по сути, спасло Францию, нарушив планы немцев о молниеносном захвате этой страны.
Вассерман добавил, что после Первой мировой и Гражданской войн "союзники" России требовали от неё возвращения долгов. Россия в ответ выставила счёт за убытки от военных действий, подогревавшихся как раз этими "союзниками", пытавшимися вторгнуться в нашу страну.
В итоге получилось, что те должны гораздо больше, чем Россия. Вассерман считает, что раз во Франции начали вспоминать о старых долгах, то пора сделать это и России.

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