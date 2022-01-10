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Вассерман указал на попытки сделать из Казахстана Украину

10 января 2022, 21:25  •  76 • Политика
«Либероиды» при помощи беспорядков попытались сделать из Казахстана Украину. Об этом заявил телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в своей колонке для РЕН ТВ, опубликованной в понедельник, 10 января.
По его словам, протест в Казахстане с первых часов координировали Telegram-канал NEXTA и несколько украинских сайтов. Вассерман указал, что «видео фронта освобождения Казахстана было снято у видного теоретика укронацизма и организатора нескольких погромных структур Дмитрия Корчинского».
При этом депутат добавил, что либерал-сектанты «всполошились, как только стало ясно, что попытка сделать из Казахстана Украину пресечена». В связи с этим он напомнил, что 6 января комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала немедленно освободить всех задержанных в Казахстане «за осуществление своих прав на протест и свободу слова».
«Мирно протестующих никто не задерживал. А вот погромы телеканалов, грабежи, убийства — никак не свобода слова, даже если их организуют из цитаделей демократии», — заметил Вассерман.
Вместе с тем, по его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верное решение относительно того, что именно он возглавил Совет безопасности страны вместо первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
«До прибытия миротворцев в действиях казахстанских правоохранителей отчетливо просматривались слабость и пассивность, позволяющая заподозрить соучастие части руководства», — написал Вассерман.
Ранее в этот день Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков в стране. По словам президента Казахстана, в стране восстановлен конституционный порядок. Токаев указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, он поблагодарил партнеров ОДКБ за единогласную поддержку.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты не смогут спрятаться за непониманием ситуации в Казахстане после проведения внеочередного заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По ее словам, странно было слышать от, например, госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане.
Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки, несмотря на обещание властей снизить цены. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.
Президент Казахстана обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.
Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.
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