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Вассерман тремя фактами осадил депутата Рады, празднующего победу Польши и Литвы над Россией

13 сентября 2021, 17:30  •  39 • Политика
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман осадил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который решил отпраздновать победу Польши и Литвы над Россией. Он привёл три исторических факта, которые полностью разрушили теорию Гончаренко.
Украинский депутат от партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко") напомнил о событиях, которые состоялись 8 сентября 1514 года, когда произошла битва под Оршей. Объединённые войска Великого княжества Литовского и Королевства Польского под командованием гетмана литовского Константина Острожского и польского гетмана Януша Сверчовского разбили русское войско. Гончаренко отметил, что украинские власти могут сегодня повторить этот "успех".
Впрочем, народный избранник напрасно радуется победе 507-летней давности, считает Анатолий Вассерман. Во-первых, Украина к этим событиям не имеет никакого отношения, так как в то время не было такого государства.
Во-вторых, в Средневековье не было современного понятия нации - как объединения людей с единым языком, верой и культурой. Польша тогда владела частью русских земель. И русские, проживающие на этих территориях, сражались за польское войско.
Для тех времён, да и позднее тоже, было совершенно нормально, когда представители одного народа воевали друг против друга, находясь в составе разных стран. Так, например, происходило в 1866 году, когда сражались Австрия и Пруссия.
Современное понятие нация появилось довольно поздно. В феодальные времена представители одной и той же нации вполне могли оказаться по разные линии фронта,
- рассказал Вассерман "Народным новостям".
В-третьих, победа литовцев и поляков оказалась спорной в стратегическом плане. Утраченный Смоленск они так и не завоевали, а Польша в конечном итоге пережила серьёзный политический кризис с переделом территорий.

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