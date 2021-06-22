Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман примет участие в выборах в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы как самовыдвиженец. Об этом он сообщил в понедельник, 21 июня.

«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем», — заявил Вассерман в социальных сетях к жителям Восточного административного округа Москвы.

Отмечается, что публицист планирует баллотироваться по 205-му одномандатному округу столицы (Измайлово, Преображенское), в котором он в 2016 году принимал участие в выборах, будучи кандидатом от «Справедливой России».

18 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в стране наработан опыт проведения голосования в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вопрос о переносе выборов в Госдуму не обсуждался.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.