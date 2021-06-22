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Вассерман решил баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец
22 июня 2021, 04:30 • 82 • Политика
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман примет участие в выборах в Госдуму по одному из одномандатных округов Москвы как самовыдвиженец. Об этом он сообщил в понедельник, 21 июня.
«На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово не точное: меня выдвигаете вы, жители округа. Если доверите мне дважды — подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, мы вместе много сделаем», — заявил Вассерман в социальных сетях к жителям Восточного административного округа Москвы.
Отмечается, что публицист планирует баллотироваться по 205-му одномандатному округу столицы (Измайлово, Преображенское), в котором он в 2016 году принимал участие в выборах, будучи кандидатом от «Справедливой России».
18 июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на выборах в Госдуму будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. По ее словам, такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что в стране наработан опыт проведения голосования в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и вопрос о переносе выборов в Госдуму не обсуждался.
17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.
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