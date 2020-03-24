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Вассерман рассказал, у кого Аваков списал предложения по оказанию помощи украинцам
24 марта 2020, 00:35 • 12 • Украина
Политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман уверен, что Украине не хватит средств для реализации предложенных главой МВД Украины Арсеном Аваковым мер поддержки населения.
Ранее Аваков на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что во время карантина из-за эпидемии COVID-2019 власти Украины должны ввести выплаты из государственного бюджета для оставшихся без средств к существованию украинцев, а также предусмотреть для них льготы на коммунальные услуги до 75% и запретить увольнение сотрудников.
По словам главы МВД Украины, из-за коронавирусной инфекции многие предприятия могут закрыться, в результате чего буквально через месяц «у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства». Именно по этой причине власти страны должны разработать дополнительные меры поддержки населения.
Кроме того, Аваков выступил с предложением остановить на время карантина «начисление процентных ставок по категориям кредитов для частных лиц», а «на государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска».
Для реализации таких планов, по мнению Авакова, Украине придется пойти на экстраординарные шаги: пересмотреть государственный бюджет и создать стабилизационный фонд для обеспечения антикризисных мер. Также правительство должно будет увеличить дефицит госбюджета, заключить новое соглашение с МВФ и провести реструктуризацию внешних долгов.
Комментируя предложение главы МВД Украины, известный российский политический аналитик и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что рвение Авакова помочь населению своей страны можно только приветствовать, однако на это у Киева просто не хватит средств.
И действительно, предложения Арсена Авакова как под копирку списаны с решений российского правительства, разница лишь в том, что правительству РФ есть за счет чего исполнять свои обещания, а вот украинское ничем подобным похвастаться не может.
Напомним, согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусной инфекцией, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел. С 12 марта по 3 апреля кабинет министров страны ввел карантин во всех учебных заведениях и запретил массовые мероприятия. В настоящее время не работает метро, в столице в общественном транспорте можно перевозить не больше десяти пассажиров, причем все должны быть в масках.
Автор: Сергей Гагарин
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