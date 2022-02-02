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Вассерман рассказал о ловушке, подготовленной Путину
02 февраля 2022, 16:50 • 46 • Политика
Известный публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Царьградом рассказал о ловушке, подготовленной для президента России Владимира Путина, которая в итоге не сработала.
Вассерман признался, что долго не мог понять, почему Путин в 2014 году не применил расположенные на территории Украины военные подразделения России, чтобы навести в стране порядок. У него были все основания для этого. Об использовании войск Москву попросил законно избранный президент Украины Виктор Янукович, так что с точки зрения закона это был бы абсолютно правомерный шаг.
Однако уже позже, анализируя ситуацию, Вассерман осознал, что в этом крылась ловушка для России. Ведь если бы тогда Москва использовала военную силу, украинские "евроромантики" решили бы, что русские разрушили их мечту вступить в Европейский союз, хотя, разумеется, ни о каком вступлении речи не шло. Это привело бы к тому, что обозлённые украинцы начали бы массово проникать на территорию России и устраивать теракты.
Сейчас же большинство сторонников Евромайдана убедились, что никто Украину в ЕС не ждёт. Европейцам не нужны ни сами украинцы, ни их товары.
- отметил Вассерман.
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