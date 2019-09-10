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Вассерман раскрыл причину хамства США: "Внешней политики нет, думают только о выборах"

10 сентября 2019, 02:54  •  73 • Политика
Лавров и Шойгу ответили на заявление главы Пентагона о том, что России следует вести себя "как нормальная страна". Анатолий Вассерман объяснил, почему США нарываются на оскорбления. "Внешней политики как таковой у них нет, потому что все действия во вне они рассматривают исключительно как возможности повлиять на результаты предстоящих выборов", - считает он.
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя "как нормальная страна". Политический эксперт Анатолий Вассерман объяснил в интервью Царьграду, почему американцы нарываются на оскорбления.
По словам эксперта, причина кроется в том, что у США нет внешней политики как таковой, и вся их политика рассматривается, по сути, как внутренняя. Это связано в первую очередь с тем, что у США самый короткий в мире избирательный цикл. Каждые два года там переизбираются нижняя палата Федерального собрания, треть личного состава верхней палаты Федерального собрания, законодательное собрание субъектов федерации. Кроме того, каждые вторые выборы — это ещё и выборы глав исполнительной власти федерации в целом и отдельных субъектов федерации, отмечает Анатолий Вассерман.
"Понятно, что в таких условиях они (американские политики) вынуждены думать, прежде всего, о ближайших выборах. И внешней политики как таковой у них нет, потому что все действия во вне они рассматривают исключительно как возможности повлиять на результаты предстоящих выборов", - сказал Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.
Поэтому, считает эксперт, любое ужесточение американской риторики, любой накал оскорблений — нет смысла принимать на свой счёт. Это только значит, что там у них внутри что-то осложнилось, и они хотят повысить шансы на успех своей партии на очередном голосовании, пояснил он.
"Конечно, это для нас очень неприятно понимать, что нас вообще не принимают всерьёз, а рассматривают только как одну из множества точек опор для внутренней политики. Но с другой стороны, это значительно лучше, чем если бы они действительно хотели сделать какую-нибудь пакость именно нам бескорыстно, а просто потому что мы им не нравимся", - подытожил Анатолий Вассерман.

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