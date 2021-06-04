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Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00 • 45 • Политика
Экс-главред NEXTA Протасевич рассказал о планах на будущее и расплакался. Его признания о спонсорах белорусского "Майдана" прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.
Задержанный в аэропорту Минска бывший главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в организации беспорядков в Белоруссии, назвал своих подельников, пообещал больше не лезть в политику и расплакался. Признания неудавшегося "борца с режимом" для Царьграда прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.
Среди спонсоров белорусского "Майдана" Протасевич назвал некие компании, вязанные с Уралом и горной добычей, которыми владеет известный русский олигарх. По мнению Вассермана, тут возможны два варианта.
Первый вариант заключается в том, что это могла быть попытка при помощи "цветной революции" завладеть предприятием "Беларуськалий". Однако если это действительно так, то автор этого плана "полный дурак".
- объяснил Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.
Второй вариант заключается в том, что деньги шли в Белоруссию не из России, а через Россию. Дело в том, что в Белоруссии финансовый контроль значительно жестче, чем в Российской Федерации. И перевести деньги напрямую каким-нибудь белорусским антисистемщикам гораздо сложней, чем перевести эти деньги в Российскую Федерацию, а уже оттуда – в Белоруссию.
- пояснил эксперт.
Он добавил, что Россия, как государство, в любом случае ни при чем. Более того, Россия в высшей степени заинтересована в стабильности в Белоруссии, подчеркнул Вассерман.
- подытожил политический эксперт.
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