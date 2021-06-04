Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России

Экс-главред NEXTA Протасевич рассказал о планах на будущее и расплакался. Его признания о спонсорах белорусского "Майдана" прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Задержанный в аэропорту Минска бывший главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал вину в организации беспорядков в Белоруссии, назвал своих подельников, пообещал больше не лезть в политику и расплакался. Признания неудавшегося "борца с режимом" для Царьграда прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Среди спонсоров белорусского "Майдана" Протасевич назвал некие компании, вязанные с Уралом и горной добычей, которыми владеет известный русский олигарх. По мнению Вассермана, тут возможны два варианта.

Первый вариант заключается в том, что это могла быть попытка при помощи "цветной революции" завладеть предприятием "Беларуськалий". Однако если это действительно так, то автор этого плана "полный дурак".

В случае свержения Лукашенко, к власти придут люди, чья прямая задача уничтожить всю экономику Белоруссии, и уж, по крайней мере, не дать никому из Российской Федерации ничем там владеть,

- объяснил Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.

Второй вариант заключается в том, что деньги шли в Белоруссию не из России, а через Россию. Дело в том, что в Белоруссии финансовый контроль значительно жестче, чем в Российской Федерации. И перевести деньги напрямую каким-нибудь белорусским антисистемщикам гораздо сложней, чем перевести эти деньги в Российскую Федерацию, а уже оттуда – в Белоруссию.

Потому что за деньгами из Российской Федерации в Белоруссии следят, естественно, несколько менее внимательно, чем за деньгами, идущими с Запада,

- пояснил эксперт.

Он добавил, что Россия, как государство, в любом случае ни при чем. Более того, Россия в высшей степени заинтересована в стабильности в Белоруссии, подчеркнул Вассерман.

В конце концов, в Российской Федерации есть свои антисистемщики, тоже достаточно опасные для государства и народа. И вполне могло быть, что кто-то из них финансировал своих единоверцев в Белоруссии,

- подытожил политический эксперт.