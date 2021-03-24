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Вассерман предупредил украинцев о мести Китая из-за "Мотор Сич"

24 марта 2021, 22:55  •  126 • Политика
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пекин не простит обиду после национализации авиагиганта и того факта, что американцы вытерли и гражданах Поднебесной ноги
Киевский режим ожидают серьезные последствия после национализации авиационного концерна "Мотор Сич". Пойдя на поводу у Вашингтона, президент Украины Владимир Зеленский подвел страну к катастрофе, поскольку Китай ответит решительными действиями. Такой прогноз дал известный политолог и журналист Анатолий Вассерман.
Ранее сегодня лидер Незалежной узаконил решение СНБО о защите национальных интересов в сфере авиационных двигателей и вернул "Мотор Сич" в госсобственность.
Вассерман напомнил, что китайцы с 2016 г. инвестировали в погибающее предприятие по изготовлению авиамоторов, построенное еще в Российской Империи, миллиарды долларов и постепенно выкупили большинство его акций. Деньги предпринимателям из Поднебесной пока никто не вернул.
По словам эксперта, украинские власти оказались между двух огней: с одной стороны, сделка с Пекином положительно бы сказалась на экономике соборной, с другой – Киев попал под прицел Вашингтона, все сделавшего для того, чтобы советские технологии не попали в руки китайцев. Однако теперь конфликт с Поднебесной режим себе обеспечил, считает знаток.
"Китайцы очень обиделись. А китайская обида, как правило, выражается в серьезных действиях. Не берусь гадать, как именно китайцы отомстят за потерю денег, и главное – за потерю лица, поскольку в этом конфликте американцы вытерли о них ноги. Как Китай будет мстить американцам – не знаю, но украинским властям я не позавидую", – сказал уроженец Одессы в комментарии для "Политики сегодня".
По мнению политолога, после такой национализации никто не будет инвестировать свои средства в страну, в которой "тебя могут обворовать, да еще и обворовать по приказу американцев". Отметим, китайские бизнесмены вложили в "Мотор Сич" $3,6 млрд, которые сейчас пытаются вернуть по суду.
Российский обозреватель полагает, что теперь Киев может рассчитывать лишь на кредиты МВФ, а их ведь еще необходимо возвращать, что для Украины станет катастрофой.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны непосредственно в присутствии пана Зеленского 11 марта решил национализировать "Мотор Сич". Как тогда заявил глава СНБО Алексей Данилов, предприятие вернется в госсобственность "конституционным способом", а граждане, которые вкладывали в этот завод, получат компенсацию.

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