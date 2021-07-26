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Вассерман предсказал развал США на три государства

26 июля 2021, 23:40  •  174 • Политика
Публицист Анатолий Вассерман предсказал развал США сразу на три государства из-за действий Демократической партии.
Вероятность распада США на несколько независимых государств довольно высока. Об этом РИА ФАН заявил публицист Анатолий Вассерман.
По мнению политического консультанта, Демократическая партия захватила власть при помощи фальсификаций. В результате были нарушены права и интересы значительной части граждан.
Если негативный сценарий подтвердится, то Штаты развалятся на три государства: два под контролем демократов и одно - под контролем республиканцев.
"Государства, отошедшие в республиканский союз, отделяют друг от друга демократов на восточном и западном океанских побережьях. Те вряд ли смогут создать единое государство", - прогнозирует Вассерман.
Согласно данным Института Гэллапа, рейтинг президента Соединённых Штатов Джо Байдена опустился до 50%. А экс-глава государства Дональд Трамп вновь заявил, что прошедшие в конце 2020 года выборы были подтасованы. Если с этим не бороться, то США ждет разрушение.
Как отметил сенатор Алексей Пушков, Трамп и Байден продолжают политическую линию, которая сформировалась еще при их предшественнике Бараке Обаме. Речь идёт о сокращении военного присутствия на Среднем Востоке.
"Оно дорого стоит, но не приносит прямых выгод. Этот тренд начался с Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня - "отступающая сверхдержава", - цитирует слова Пушкова телеканал "360".

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