Публицист Анатолий Вассерман предложил разделить Украину на два федеральных округа в составе России. Это позволит решить проблему с водоснабжением Крыма.

Окончательно решить проблему с поставками воды в Крым можно в том случае, если Украина будет преобразована в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа в составе России. Об этом РИА ФАН заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, проблема с поставками питьевой воды для жителей полуострова постепенно решается. Прорабатываются и альтернативные варианты, включая подачу воды из реки Кубань по трубам.

Украина блокирует Северо-Крымский канал, поэтому сельскохозяйственные предприятия в Крыму практически парализованы. Решить проблему можно в том случае, если Украина станет частью России.

"Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность", - заявил Вассерман.

Как ранее отметил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.

Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.

"Украина разделится на две части - восточную и западную", - поделился с Ura.ru прогнозом Коротченко.