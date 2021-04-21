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Вассерман предложил разделить Украину на два федеральных округа в составе России

21 апреля 2021, 01:45  •  14 • Политика
Публицист Анатолий Вассерман предложил разделить Украину на два федеральных округа в составе России. Это позволит решить проблему с водоснабжением Крыма.
Окончательно решить проблему с поставками воды в Крым можно в том случае, если Украина будет преобразована в Юго-Западный и Новороссийский федеральные округа в составе России. Об этом РИА ФАН заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
По его словам, проблема с поставками питьевой воды для жителей полуострова постепенно решается. Прорабатываются и альтернативные варианты, включая подачу воды из реки Кубань по трубам.
Украина блокирует Северо-Крымский канал, поэтому сельскохозяйственные предприятия в Крыму практически парализованы. Решить проблему можно в том случае, если Украина станет частью России.
"Это необходимость, а она рано или поздно находит себе возможность", - заявил Вассерман.
Как ранее отметил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.
Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.
"Украина разделится на две части - восточную и западную", - поделился с Ura.ru прогнозом Коротченко.

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