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Вассерман поймал США на антирусских политтехнологиях XIX века

22 сентября 2021, 20:35  •  131 • Политика
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поймал США на использовании антирусских политтехнологий XIX века. Россию уже несколько столетий пытаются сокрушить одними и теми же приёмами.
Так Вассерман прокомментировал слова главы Совбеза России Николая Патрушева о попытке США создать в Евросоюзе "санитарный кордон" для сдерживания России. Речь идёт об объединении стран, настроенных враждебно к Москве, которые должны стать своеобразной линией защиты в Европе.
По словам Вассермана технологию "санитарного кордона" придумали ещё в XIX веке. И это была не первая попытка сдерживать Россию.
Идея "Священного союза", принятая ещё в 1815 году на Венском конгрессе, имела своей целью втянуть Россию в международное объединение, где ей могли бы навязать позицию большинства других стран,
- рассказал публицист "Народным новостям".
Отметим, что США и НАТО сегодня открыто называют Россию с Китаем своими главными соперниками и призывают западный мир объединиться против этих стран. В Москве же неоднократно подчёркивали, что единственная причина всей этой русофобской риторики заключается в желании западных стран оправдать раздувшиеся военные бюджеты.

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