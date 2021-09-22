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Вассерман поймал США на антирусских политтехнологиях XIX века
22 сентября 2021, 20:35 • 131 • Политика
Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поймал США на использовании антирусских политтехнологий XIX века. Россию уже несколько столетий пытаются сокрушить одними и теми же приёмами.
Так Вассерман прокомментировал слова главы Совбеза России Николая Патрушева о попытке США создать в Евросоюзе "санитарный кордон" для сдерживания России. Речь идёт об объединении стран, настроенных враждебно к Москве, которые должны стать своеобразной линией защиты в Европе.
По словам Вассермана технологию "санитарного кордона" придумали ещё в XIX веке. И это была не первая попытка сдерживать Россию.
- рассказал публицист "Народным новостям".
Отметим, что США и НАТО сегодня открыто называют Россию с Китаем своими главными соперниками и призывают западный мир объединиться против этих стран. В Москве же неоднократно подчёркивали, что единственная причина всей этой русофобской риторики заключается в желании западных стран оправдать раздувшиеся военные бюджеты.
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