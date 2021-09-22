Вассерман поймал США на антирусских политтехнологиях XIX века

Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поймал США на использовании антирусских политтехнологий XIX века. Россию уже несколько столетий пытаются сокрушить одними и теми же приёмами.

Так Вассерман прокомментировал слова главы Совбеза России Николая Патрушева о попытке США создать в Евросоюзе "санитарный кордон" для сдерживания России. Речь идёт об объединении стран, настроенных враждебно к Москве, которые должны стать своеобразной линией защиты в Европе.

По словам Вассермана технологию "санитарного кордона" придумали ещё в XIX веке. И это была не первая попытка сдерживать Россию.

Идея "Священного союза", принятая ещё в 1815 году на Венском конгрессе, имела своей целью втянуть Россию в международное объединение, где ей могли бы навязать позицию большинства других стран,

- рассказал публицист "Народным новостям".

Отметим, что США и НАТО сегодня открыто называют Россию с Китаем своими главными соперниками и призывают западный мир объединиться против этих стран. В Москве же неоднократно подчёркивали, что единственная причина всей этой русофобской риторики заключается в желании западных стран оправдать раздувшиеся военные бюджеты.