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Вассерман поставил под сомнение значение ВОЗ при разработке вакцины от коронавируса

22 апреля 2020, 16:10  •  53 • Политика
Анатолий Вассерман поставил под сомнение значение ВОЗ при разработке вакцины от коронавируса. Он сомневается в том, что удастся обеспечить общедоступность препарата.
Не стоит переоценивать значение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в процессе создания вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом РИА ФАН заявил публицист Анатолий Вассерман.
Ранее все страны - участницы Генассамблеи ООН поддержали решение обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств, а также не допускать спекуляций на будущей вакцине.
Как отметил Вассерман, некоторые считают международные структуры всемогущими, но в реальности их роли сильно ограничены. Так, ВОЗ не ведёт самостоятельных исследований и может выступать исключительно в роли координирующего органа.
Когда же говорят об экспертах организации, то имеют в виду людей, обобщающих полученные кем-то другим данные о заболевании. Вассерман также не верит в эффективность резолюции Генассамблеи ООН. Сама идея является здравой, но она не будет работать.
"К сожалению, сейчас официально считается, что единственный способ гарантировать новые разработки - это заплатить сумасшедшие деньги той фирме, которая сумеет их обеспечить", - пояснил он.
Как передаёт телеканал "360", Министерство здравоохранения России рассчитывает завершить доклинические испытания отечественной вакцины от коронавируса до начала июня 2020 года. Клинические же испытания стартуют только летом.
Эксперты также рассчитывают, что ситуация с пандемией в России пойдёт на убыль в ближайшие три-четыре недели.

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