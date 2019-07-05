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Вассерман после задержания русских в Ливии напомнил о Каддафи

05 июля 2019, 21:39  •  119 • Политика
Двух граждан России арестовали в Ливии за якобы "попытку повлиять на выборы". Анатолий Вассерман считает, что истинной причиной задержания стало интервью с Каддафи-младшим.
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. Речь идет о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей, которые прибыли в Ливию, чтобы провести социологические опросы для изучения культурной, политической и социологической обстановки в стране. Также сообщается, что они провели интервью с сыном экс-главы страны Каддафи-младшим.
Политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что именно с последним фактом и связано задержание российских граждан. Он напомнил, что так называемое "правительство национального согласия" было поставлено Западом. Поэтому они имеют жесткую направленность именно против Каддафи, подчеркнул эксперт.
В этой связи власти Ливии старается пресечь любую деятельность, которая каким-либо образом может затронуть Каддафи. К несчастью для задержанных граждан России, ливийские власти увидели в их деятельности мнимую угрозу.
"Маршал Халифа Хафтар позиционирует себя в качестве продолжателя дела Каддафи. Поэтому внешние антикаддафийские силы воспринимают все, что связано с бывшим лидером страны, как прямую поддержку Хафтара и прямую угрозу для себя", - цитируют "Народные новости" слова Анатолия Вассермана.

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