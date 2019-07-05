Вассерман после задержания русских в Ливии напомнил о Каддафи

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. Речь идет о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей, которые прибыли в Ливию, чтобы провести социологические опросы для изучения культурной, политической и социологической обстановки в стране. Также сообщается, что они провели интервью с сыном экс-главы страны Каддафи-младшим.

Политический эксперт Анатолий Вассерман считает, что именно с последним фактом и связано задержание российских граждан. Он напомнил, что так называемое "правительство национального согласия" было поставлено Западом. Поэтому они имеют жесткую направленность именно против Каддафи, подчеркнул эксперт.

В этой связи власти Ливии старается пресечь любую деятельность, которая каким-либо образом может затронуть Каддафи. К несчастью для задержанных граждан России, ливийские власти увидели в их деятельности мнимую угрозу.