Вассерман: Победа Байдена повышает шансы на обвал экономики США

Шансы на обвал экономики США повысятся, если Джо Байден станет новым президентом страны. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил политконсультант Анатолий Вассерман.

По мнению эксперта, американская система крайне неустойчива, так как страна не ведёт самостоятельную хозяйственную деятельность, но паразитирует на других. Однако сложилось мнение, что местные политики могут лгать ради сохранения государства, что доказывает скандал на последних президентских выборах из-за обвинений в фальсификации голосов.

"Если Байден станет править, то тогда шансы на обвал самой мировой экономики будут велики. Не гарантирую, что обвалится, потому что есть много сил, которые будут бороться с этим сценарием", - прогнозирует Вассерман.

Доллар является основной валютой для международных расчётов, и весь мир работает на сохранение его устойчивости. Но политконсультант ожидает падения доллара, пока ведутся работы по созданию альтернативной валюты.

По мнению публициста Армена Гаспаряна, в американском обществе давно существует раскол, и победа на выборах Джо Байдена этого не изменит. Но не стоит винить в этом и действующего главу государства Дональда Трампа.

Дело в том, что простые американцы недовольны сложившейся в стране обстановкой, когда обещания политики не выполняют. Беспорядки на улицах говорят о напряжённой ситуации в обществе, но предпосылок для гражданской войны нет.

"Я, например, пока не вижу ярко выраженных лидеров Севера и Юга. Однако кто знает, как дальше развернётся ситуация", - добавил Гаспарян в интервью РИА ФАН.