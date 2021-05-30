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Вассерман планирует принять участие в выборах в Госдуму
30 мая 2021, 03:40 • 71 • Политика
Политический консультант, телеведущий, известный эрудит Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и намерен принять участие в выборах в Госдуму осенью 2021 года.
«Вассерман официально вступил уже в партию и стал ее членом. Однако партийный билет он пока не получил, его вручат в ближайшее время на одном из мероприятий», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе партии в субботу, 29 мая.
Отмечается, что официально кандидаты на выборы в нижнюю палату парламента будут утверждены на съезде партии 26 июня.
Ранее в субботу сообщалось, что более 7,5 млн избирателей прошли процедуру регистрации для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы.
Предварительное голосование в очном формате пройдет уже в это воскресенье, 30 мая. Для этого планируют открыть 45 тыс. участков в 42 регионах, которые были согласованы для смешанной системы голосования.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.
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