Вассерман ответил украинскому омбудсмену, выступившему против русского языка

Русскоязычных жителей Украины принуждают к обучению на украинском языке, чтобы они как можно скорее утратили свою идентичность. С такой точкой зрения выступил известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее омбудсмен Украины по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную раду снять с рассмотрения законопроект, который восстанавливает обучение на русском языке в школах страны. Документ предполагает отмену обязательного изучения 80% школьной программы на украинском языке. Автор законопроекта предлагает сдвинуть с 2020 на 2023 год переход русскоязычных школьников 5–11-х классов на обучение на государственном языке.

«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона <…> Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, которые направлены на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе», — написал Тарас Креминь в своем Facebook-аккаунте.

Уроженец Одессы Анатолий Вассерман ответил украинскому омбудсмену.

«Современный украинский диалект русского языка разработан именно для того, чтобы превратить русских на юго-западе Руси в «антирусских». Эту цель никто из его разработчиков никогда не скрывал. Сама разработка началась во второй половине XIX века именно с этой целью, и финансировалась тогдашними противниками России, прежде всего — Австрией. <…> Известна и технология разработки, и ее идеология. Сейчас людей принуждают к обучению именно на этом варианте для того, чтобы русское большинство граждан Украины как можно скорее перестало быть русским. Поэтому любые законопроекты на эту тему «шпрехен фюрер» — хоть нынешний, хоть будущий — будет блокировать. Работа у него такая», — сказал Анатолий Вассерман в комментарии ФАН.

Закон, который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни страны, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал в мае 2019 года. До этого момента на Украине действовала языковая квота, согласно которой 50% контента телеканалов и радиостанций должно быть на украинском языке. Теперь эта квота поднята до 90%.

Анатолий Вассерман назвал цель противников русского языка на Украине.