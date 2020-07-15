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Вассерман ответил украинскому омбудсмену, выступившему против русского языка
15 июля 2020, 19:00 • 49 • Украина
Русскоязычных жителей Украины принуждают к обучению на украинском языке, чтобы они как можно скорее утратили свою идентичность. С такой точкой зрения выступил известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Ранее омбудсмен Украины по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную раду снять с рассмотрения законопроект, который восстанавливает обучение на русском языке в школах страны. Документ предполагает отмену обязательного изучения 80% школьной программы на украинском языке. Автор законопроекта предлагает сдвинуть с 2020 на 2023 год переход русскоязычных школьников 5–11-х классов на обучение на государственном языке.
Уроженец Одессы Анатолий Вассерман ответил украинскому омбудсмену.
Закон, который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни страны, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал в мае 2019 года. До этого момента на Украине действовала языковая квота, согласно которой 50% контента телеканалов и радиостанций должно быть на украинском языке. Теперь эта квота поднята до 90%.
Анатолий Вассерман назвал цель противников русского языка на Украине.
Автор: Дария Саидова
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