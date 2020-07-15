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Вассерман ответил украинскому омбудсмену, выступившему против русского языка

15 июля 2020, 19:00  •  49 • Украина
Русскоязычных жителей Украины принуждают к обучению на украинском языке, чтобы они как можно скорее утратили свою идентичность. С такой точкой зрения выступил известный политолог, журналист и публицист Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Ранее омбудсмен Украины по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную раду снять с рассмотрения законопроект, который восстанавливает обучение на русском языке в школах страны. Документ предполагает отмену обязательного изучения 80% школьной программы на украинском языке. Автор законопроекта предлагает сдвинуть с 2020 на 2023 год переход русскоязычных школьников 5–11-х классов на обучение на государственном языке.
«Обращаюсь к народным депутатам Украины с призывом не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона <…> Этот законопроект, внесенный народным депутатом Украины Бужанским, предусматривает существенные изменения в образовательном и языковом законодательстве, которые направлены на сужение сферы применения украинского языка в образовательном процессе», — написал Тарас Креминь в своем Facebook-аккаунте.
Уроженец Одессы Анатолий Вассерман ответил украинскому омбудсмену.
«Современный украинский диалект русского языка разработан именно для того, чтобы превратить русских на юго-западе Руси в «антирусских». Эту цель никто из его разработчиков никогда не скрывал. Сама разработка началась во второй половине XIX века именно с этой целью, и финансировалась тогдашними противниками России, прежде всего — Австрией. <…> Известна и технология разработки, и ее идеология. Сейчас людей принуждают к обучению именно на этом варианте для того, чтобы русское большинство граждан Украины как можно скорее перестало быть русским. Поэтому любые законопроекты на эту тему «шпрехен фюрер» — хоть нынешний, хоть будущий — будет блокировать. Работа у него такая», — сказал Анатолий Вассерман в комментарии ФАН.
Закон, который предусматривает использование только украинского языка практически во всех сферах жизни страны, бывший президент Украины Петр Порошенко подписал в мае 2019 года. До этого момента на Украине действовала языковая квота, согласно которой 50% контента телеканалов и радиостанций должно быть на украинском языке. Теперь эта квота поднята до 90%.
Анатолий Вассерман назвал цель противников русского языка на Украине.
«Цель всей этой затеи именно в том, чтобы обосновать отделение Украины от остальной России, и чтобы преступники, захватившие там власть еще в 1991 году, могли считаться независимыми вожаками независимого государства. Поэтому надеяться, что Украина перестанет быть анти-Россией, не приходится. Решать вопрос русское большинство граждан Украины должно просто для того, чтобы хоть как-то выжить, потому что опыт независимости, в первую очередь — независимости от здравого смысла, очень четко доказал: чем дальше Украина от остальной России, тем ближе она к могиле», — резюмировал Анатолий Вассерман.
Автор: Дария Саидова

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