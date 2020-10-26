Вассерман описал план уничтожения Белоруссии

Протесты в Белоруссии, по замыслу экс-соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, должны уже с понедельника, 26 октября, перерасти в национальную забастовку. По оценке публициста Анатолия Вассермана, зарубежные организаторы "беломайдана", по сути, заказали уничтожение экономики республики.

В своём блоге на РЕН ТВ он называет Тихановскую по девичьей фамилии Пилипчук и указывает, что проигравшая на выборах с отставанием от лидера в восемь раз является марионеткой в руках Запада.

Удар по экономике республики будет нанесён колоссальный, если мечтания Тихановской действительно осуществятся. По оценке Вассермана, для паралича большей части белорусского производства, а заодно и для разрыва немалой части хозяйственных связей РФ с Евросоюзом хватило бы одной забастовки железнодорожников. Понятно, что бастующих быстро потеснят "еэсовские конкуренты".

"Если белорусы последуют западному совету, они разорят самих себя на много лет вперёд. Громадное большинство граждан республики понимает это. Пилипчук так часто уверяет, что народ уже бастует, что понятно: на самом деле предприятия имитируют забастовки, чтобы соучастники беспорядков не пытались к ним вламываться, но работают нормально. Поэтому владельцы Пилипчук надеются на силу", - объяснил Вассерман, отметив, что в накачке протестов будут участвовать специально обученные, в том числе и на Майдане, граждане.

Но, по всей видимости, и белорусские правоохранители в курсе плана протестующих и готовы жёстко подавить "беломайдан".

"Министр внутренних дел Белоруссии открытым текстом сообщил, что действия, угрожающие безопасности граждан, будут пресечены всеми средствами, включая огнестрельное оружие. Это гуманно по отношению к большинству", - резюмировал Вассерман.

Ранее в оппозиции Белоруссии заявили, что на улицы Минска в воскресенье, 25 октября, вышло более 100 000 человек. Сегодня в столицу республики в связи с окончанием так называемого "народного ультиматума" стянули бронетехнику и силовиков, которые должны будут охранять президентскую резиденцию.

Тем временем очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат, после применения силовиками спецсредств начались массовые задержания.