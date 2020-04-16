Вассерман одобрил новый пакет мер по поддержке бизнеса в России: Дорабатывают "напильником по месту"

Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки бизнеса беспрецедентны. Об этом РИА ФАН заявил публицист Анатолий Вассерман.

15 апреля глава государства озвучил новый пакет мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии коронавируса. В частности, малому и среднему бизнесу пообещали предоставить безвозмездную помощь. Речь идёт о выплате по 12,1 тысячи рублей на сотрудника, если предприятия сохранят не менее 90% штата на 1 апреля 2020 года.

При этом 75% объёма зарплатных кредитов будут обеспечены гарантиями государственного ВЭБа. Кремль также пообещал дополнительные меры по поддержке системообразующих предприятий.

Как считает Вассерман, президент и кабмин на постоянной основе мониторят ситуацию, дорабатывая по необходимости стратегию "напильником по месту". Впрочем, политолог не исключает, что всё равно множество предприятий обанкротятся.

Это связано с тем, что бизнес всегда является риском, и даже при небольших потрясениях компании часто выходят из игры. Господдержка способна смягчить ситуацию, но не исправить негативные последствия. Сама система устоит, а на смену старым предприятиям придут новые.

Вассерман добавил, что на Западе такой поддержки небольшим компаниям никто не оказывает. В России считают малый и средний бизнес самостоятельной сущностью, которая влияет на состояние экономики, а в США и других странах это вспомогательный инструмент при крупных компаниях.

Как заявил телеканалу "360" экономист Михаил Делягин, в условиях финансового кризиса людям нужно не поддаваться панике, экономить средства всеми возможными методами, а также помнить о том, что в нынешней ситуации доходы важнее величины. Эти правила действовали и при других кризисах.

Эксперт также советует держать сбережения в долларах. Если валюты нет, то он рекомендует подождать до лета, когда курс рубля должен пойти вверх.