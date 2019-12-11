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Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09 • 57 • Политика
Позиции России и Украины не изменились после встречи в Париже, настаивает Вассерман. Встречу можно охарактеризовать фразой: "Мы согласились не согласиться", считает политолог и публицист.
Президент Украины Владимир Зеленский после первой официальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что переговоры один на один закончились "ничьей". Его слова прокомментировал политолог и публицист Анатолий Вассерман.
По его мнению, позиции России и Украины после двусторонней встречи Путина и Зеленского остались неизменными. Украинский лидер повторил все штампы националистов, поэтому встречу можно охарактеризовать фразой: "Мы согласились не согласиться".
Он добавил, что за эти четыре месяца на Украине успеют развести войска ещё на трёх крошечных участках. Однако пока Украину считают "чем-то нерусским", ощутимого прогресса достигнуто не будет.
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