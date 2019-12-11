Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский после первой официальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что переговоры один на один закончились "ничьей". Его слова прокомментировал политолог и публицист Анатолий Вассерман.

По его мнению, позиции России и Украины после двусторонней встречи Путина и Зеленского остались неизменными. Украинский лидер повторил все штампы националистов, поэтому встречу можно охарактеризовать фразой: "Мы согласились не согласиться".

"Зеленский повторяет предыдущие тезисы, потому что он хочет оставаться формально независимым главой государства. И на этом фоне участники встречи смогли только подтвердить необходимость встретиться ещё раз через четыре месяца", - сказал Вассерман в интервью Nation News.

Он добавил, что за эти четыре месяца на Украине успеют развести войска ещё на трёх крошечных участках. Однако пока Украину считают "чем-то нерусским", ощутимого прогресса достигнуто не будет.