Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Киев намеренно лишили сторонних инвестиций

Американцы заставили Украину поссориться с Китаем. Надавив на Киев по поводу решения о национализации завода "Мотор Сич", США добились усиления контроля над украинской властью. Такого мнения придерживается журналист Анатолий Вассерман.

Инцидент с Китаем приведет к тому, что на Украину перестанут поступать иностранные инвестиции. Благодаря этому западные страны станут единственными, кто будет готов вкладывать деньги в Незалежную. Такая зависимость Киева приведет к тому, что америкацам станет в разы легче управлять происходящим в стране.

В интервью для "Украина.ру" Вассерман рассказал, что Соединенные Штаты распоряжаются деньгами МВФ, куда поступают деньги и со стороны России. Согласно правилам голосования, пояснил он, американцы могут "продавить" свою позицию, вопреки всеобщему решению. Поэтому для США все идет по плану, хотя, полагает он, и преступному.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о национализации украинского завода по производству авиадвигателей "Мотор Сич". Китайские компании, которые до этого инвестировали в производство собственные деньги, лишись своих долей. Позже представители США на Украине похвалили властей страны за принятое решение.

Экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя ситуацию вокруг завода, заявил, что никогда бы не отдал предприятие, обеспечив его госзаказом.