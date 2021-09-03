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Вассерман объяснил, почему Зеленского в США назвали "президентом Левински"
03 сентября 2021, 21:00 • 163 • Политика
В США на одном из телеканалов ошибочно назвали президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".
В США в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского один из американских телеканалов ошибочно назвал его "президентом Левински".
Ошибка появилась в эфире спутникового канала C-SPAN в текстовой расшифровке сюжета во время переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. Журналисты дали при изображении Зеленского титр "президент Левински". В остальных местах фамилия лидера Украины была написана правильно.
Зеленского уже не в первый раз сравнивают со знаменитой стажёркой Белого дома Моникой Левински. В 2019 году такую шутку произнёс телеведущий Джимми Киммел после разговора Зеленского с президентом Дональдом Трампом, когда тот пытался получить от украинского лидера компромат на своих противников.
Внебрачная связь Моники Левински с президентом США Биллом Клинтоном стала поводом для попытки импичмента.
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман пояснил "ПолитРоссии" ошибку в СМИ США:
По словам Вассермана, Зеленский готов на всё "ради своих личных интересов, ради интересов своей группировки, а поскольку серьёзных ресурсов у него нет, он прибегает к нетрадиционным методам. Ассоциация вполне очевидна, и, как ни печально для него и для возглавляемой им страны, сходство совершенно неизбежно".
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