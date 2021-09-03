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Вассерман объяснил, почему Зеленского в США назвали "президентом Левински"

03 сентября 2021, 21:00  •  163 • Политика
В США на одном из телеканалов ошибочно назвали президента Украины Владимира Зеленского "президентом Левински".
В США в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского один из американских телеканалов ошибочно назвал его "президентом Левински".
Ошибка появилась в эфире спутникового канала C-SPAN в текстовой расшифровке сюжета во время переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. Журналисты дали при изображении Зеленского титр "президент Левински". В остальных местах фамилия лидера Украины была написана правильно.
Зеленского уже не в первый раз сравнивают со знаменитой стажёркой Белого дома Моникой Левински. В 2019 году такую шутку произнёс телеведущий Джимми Киммел после разговора Зеленского с президентом Дональдом Трампом, когда тот пытался получить от украинского лидера компромат на своих противников.
Внебрачная связь Моники Левински с президентом США Биллом Клинтоном стала поводом для попытки импичмента.
Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман пояснил "ПолитРоссии" ошибку в СМИ США:
Я думаю, что сам Зеленский вряд ли выступает в сексе в той роли, в какой запомнилась Левински, но ассоциация более чем очевидна, поскольку вполне понятно, что Зеленский, мягко говоря, на всё согласен.
По словам Вассермана, Зеленский готов на всё "ради своих личных интересов, ради интересов своей группировки, а поскольку серьёзных ресурсов у него нет, он прибегает к нетрадиционным методам. Ассоциация вполне очевидна, и, как ни печально для него и для возглавляемой им страны, сходство совершенно неизбежно".

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