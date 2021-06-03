Известный публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему Украину не берут в НАТО. По его словам, страна нужна альянсу в том статусе, в котором она сейчас находится.

Так Вассерман прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского дать стране план действий по вступлению в НАТО. Публицист считает, что Запад уже превратил Украину в инструмент давления на Россию, который берёт на себя все риски и при этом не имеет никаких прав. И от этого положения дел "партнёры" Киева вряд ли откажутся.

Я думаю, что в НАТО Украину не возьмут, потому что страна нужна как инструмент, направленный против России. Таким инструментом пользуются, но особых прав ему никто не даст, - отметил Вассерман в разговоре с "Народными новостями".

Вассерман также прокомментировал ситуацию с "Северным потоком - 2". Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в финансировании за счёт транзита "украинской террористической армии", которая воюет с жителями Донбасса.

Напомним, что украинские власти с 2014 года просят предоставить стране членство в НАТО. В последний год эти просьбы стали больше напоминать требования. Украинские чиновники открыто обвиняют Запад в том, что он "предаёт" страну, отказываясь брать её в НАТО. Примечательно, что устав НАТО запрещает брать страны, которые вовлечены в вооружённый конфликт или имеют территориальные споры с другими государствами. Украина попадает под оба пункта.