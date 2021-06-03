|
Вассерман объяснил, почему Украину не берут в НАТО
03 июня 2021, 16:45 • 68 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему Украину не берут в НАТО. По его словам, страна нужна альянсу в том статусе, в котором она сейчас находится.
Так Вассерман прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского дать стране план действий по вступлению в НАТО. Публицист считает, что Запад уже превратил Украину в инструмент давления на Россию, который берёт на себя все риски и при этом не имеет никаких прав. И от этого положения дел "партнёры" Киева вряд ли откажутся.
Вассерман также прокомментировал ситуацию с "Северным потоком - 2". Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в финансировании за счёт транзита "украинской террористической армии", которая воюет с жителями Донбасса.
Напомним, что украинские власти с 2014 года просят предоставить стране членство в НАТО. В последний год эти просьбы стали больше напоминать требования. Украинские чиновники открыто обвиняют Запад в том, что он "предаёт" страну, отказываясь брать её в НАТО. Примечательно, что устав НАТО запрещает брать страны, которые вовлечены в вооружённый конфликт или имеют территориальные споры с другими государствами. Украина попадает под оба пункта.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 мая 2021, 06:35
|
30 мая 2021, 08:15
|
01 июня 2021, 19:50
|
30 мая 2021, 12:50
|
28 мая 2021, 08:35
|
29 мая 2021, 00:10
|
31 мая 2021, 07:10