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Вассерман объяснил, почему СНБО Украины голосует за «любую преступную бредятину»

15 марта 2021, 07:00  •  201 • Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины стал орудием украинской власти для расправы над оппонентами, так как его члены не несут юридической ответственности.

Ранее СНБО поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».
«Совет национальной безопасности и обороны — структура чисто консультативная. У нее нет права принимать какие-то самостоятельные решения, поэтому члены этого Совета ничем юридически не рискуют, голосуя за любую преступную бредятину. Но в то же время каждый из членов СНБО может потом ссылаться на его решение и таким образом избежать индивидуальной ответственности», — заявил Вассерман.

В феврале СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета парти «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака.

Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля. Тогда также была запрещена деятельность т.н. «телеканалов Медведчука»: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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