Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма

Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьет исключительно по мирным жителям, ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Так он прокомментировал статью канадского издания Geopolitical monitor, в которой журналисты заявляют, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в «мину замедленного действия» для властей Украины. С одной стороны, они не могут возобновить подачу воды, поскольку это будет равносильно признанию суверенитета РФ над территорией полуострова. С другой — чем дольше канал остается сухим, тем быстрее крымчане проводят трансформацию своего региона, становясь все больше независимыми от воды из Днепра.

«Киев может не тешить себя напрасными надеждами. От того, что он держит перекрытыми водные коммуникации на полуостров, Крым в состав Украины не войдет, — считает Вассерман. — Более того, даже когда сама Украина, наконец, воссоединится с Российской Федерацией (а это единственный безболезненный выход из всех ее внутренних противоречий), Крым все так же будет оставаться составной частью исключительно самой России».

Политолог напомнил, что даже во времена СССР Киев относился к Крымскому региону «мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным». А уж в постсоветское время украинцы, по словам эксперта, наиздевались над крымчанами от души.

«Но и в том случае, если [президент Украины Владимир] Зеленский, отбросив ложную гордость, решит хоть как-то заработать на взаимоотношениях с полуостровом (открыв-таки этот канал!), то и здесь его будет ожидать разочарование, поскольку регион приспособился к новым условиям, — сказал публицист. — Так, земледельцы северной части Крыма уже успели перейти на менее водоемкие культуры — и это только один из примеров. Киеву следовало задуматься о возобновлении подачи воды много раньше. Как говорится, последствия глупости, сделанной однажды, остаются с нами навсегда».

«Согласно дошедшим до меня новостям, уже в скором времени планируется запустить проект водовода по дну Черного моря, который понесет влагу из реки Кубань (прямо из устья!) на полуостров, — заявил Вассерман. — Трубы будут сделаны из синтетической пленки, и их придется изрядно чем-нибудь пригрузить, чтобы они не всплывали, поскольку наполняющая их пресная вода легче соленой. Это важно, потому что иначе они будут мешать морскому судоходству».

Резюмируя, политолог отметил: когда проект будет реализован, «киевским террористам» останется только сожалеть о том, что их и в этом деле переиграли.