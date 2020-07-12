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Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
12 июля 2020, 08:00 • 285 • Украина
Согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий. В том же случае, если она бьет исключительно по мирным жителям, ее можно и нужно квалифицировать как военное преступление. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.
Так он прокомментировал статью канадского издания Geopolitical monitor, в которой журналисты заявляют, что перекрытый Киевом Северо-Крымский канал превратился в «мину замедленного действия» для властей Украины. С одной стороны, они не могут возобновить подачу воды, поскольку это будет равносильно признанию суверенитета РФ над территорией полуострова. С другой — чем дольше канал остается сухим, тем быстрее крымчане проводят трансформацию своего региона, становясь все больше независимыми от воды из Днепра.
Политолог напомнил, что даже во времена СССР Киев относился к Крымскому региону «мягко говоря, хуже, чем ко всем остальным». А уж в постсоветское время украинцы, по словам эксперта, наиздевались над крымчанами от души.
Резюмируя, политолог отметил: когда проект будет реализован, «киевским террористам» останется только сожалеть о том, что их и в этом деле переиграли.
Автор: Игнат Старцев
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