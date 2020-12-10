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Вассерман объяснил, как спасти образование в России

10 декабря 2020, 14:45  •  94 • Политика
Вассерман объяснил, почему реформы в образовании за последние лет 30 нужно отменить. "Сейчас школа не даёт целостную картину мира", - объяснил эксперт.
Все реформы образования в России за последние 30 лет следует отменить, так как все они нацелены на разрушение целостной картины мира. Такое мнение высказал политэксперт, журналист, публицист Анатолий Вассерман.
По его словам, в России насаждают западную модель образования, задача которой сделать так, чтобы человек получил знания, но не имел понятия, как их объединить в цельную картину. То есть знания подаются максимально разрозненно друг от друга.
Человек, который окончил американскую среднюю школу, по сути, должен не только не иметь целостной картины мира, но даже не знать, что такая картина вообще возможна. Он должен воспринимать мир как разрозненную россыпь каких-то пятнышек, - сказал Анатолий Вассерман в беседе с Nation News.
Он отметил, что если родители хотят, чтобы их дети получили хорошее и качественное образование, то должны лично участвовать в процессе и воспитывать детей на личном примере. Но и совсем избегать системного школьного образования тоже не стоит.
Да, сейчас школа не даёт целостную картину мира, но я надеюсь, что всё изменится, - подчеркнул Вассерман.
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