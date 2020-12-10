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Вассерман объяснил, как спасти образование в России
10 декабря 2020, 14:45 • 94 • Политика
Вассерман объяснил, почему реформы в образовании за последние лет 30 нужно отменить. "Сейчас школа не даёт целостную картину мира", - объяснил эксперт.
Все реформы образования в России за последние 30 лет следует отменить, так как все они нацелены на разрушение целостной картины мира. Такое мнение высказал политэксперт, журналист, публицист Анатолий Вассерман.
По его словам, в России насаждают западную модель образования, задача которой сделать так, чтобы человек получил знания, но не имел понятия, как их объединить в цельную картину. То есть знания подаются максимально разрозненно друг от друга.
Он отметил, что если родители хотят, чтобы их дети получили хорошее и качественное образование, то должны лично участвовать в процессе и воспитывать детей на личном примере. Но и совсем избегать системного школьного образования тоже не стоит.
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